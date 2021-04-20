لص يسرق سيارة ويتفاجأ بوجود طفلتين بداخلها.. ماذا فعل؟

تباشر نيابة مصر الجديدة الجزئية، التحقيقات في سرقة لص سيارة بداخلها طفلتين بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن اللص وعقب سرقة السيارة تبين وجود طفلتين بها قرر تركهم في الشارع وفر هاربا.

تعود تفاصيل الواقعة عقب عثور أحد المواطنين على الطفلتين أثناء بكائهما بأحد شوارع مصر الجديدة، وتم تسليمهما لضباط قسم شرطة مصر الجديدة، والذين توصلوا لوالدة الطفلتين، وتبين قيام لص بسرقة سيارتها حال ترك طفلتيها بداخلها والنزول لشراء بعض الأغراض.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.