لجان لمتابعة مخزون الأكسجين وجلسات العلاج الطبيعي لمرضى كورونا بدمياط

تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، الفرق الطبية من أخصائي العلاج الطبيعي، بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة دمياط ، لتقديم الخدمة الطبية، وجلسات العلاج الطبيعي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بأقسام العزل، وجميع المرضي بالعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، وذلك ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضي وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، لتحسين أداء الجهاز التنفسي، والجهاز العضلي لهم.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، بأنه تنفيذاً لتعليمات وزيرة الصحة والسكان تم تشكيل لجان فنية للمرور الدوري والمستمر لمراجعة الإجراءات العلاجية للمرضى، والتأكد من تنفيذ بروتوكول العلاج بشكل جيد، هذا بجانب متابعة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي، وزيادة نسبة البروتين لمرضي فيروس كورونا، حسب الحالة الصحية لهم.

كما أكد عبد الجواد علي إستمرار اللجان المخصصة لمتابعة عدادات الأكسجين، ونسب الإستهلاك لكل مريض بالأقسام الطبية الحرجة، هذا بجانب التواصل المستمر مع اللجنة العلمية في تطبيق بروتوكول العلاج للحالات المرضية المختلفة.

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط عن خروج 168 حالة تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الأسبوع الماضي بعد تحول نتائجهم من ايجابى إلى سلبي ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.

وجدد وكيل وزارة الصحة مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقه والحرص على ارتداء الكمامات وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالى قرى المحافظة، من خلال سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.