محافظ سوهاج يستعرض مستجدات كورونا مع أعضاء «النواب» ومسؤولي القطاع الصحي

دعم العناية المركزة بالمستشفى العام بـ 8 أجهزة تنفس صناعي

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ومسؤولي القطاع الصحي بالمحافظة، في اجتماع لمناقشة مستجدات الوضع الصحي للمحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، و حضر الاجتماع كلا من الدكتور أسامة رشاد، المستشار الطبي للمحافظة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والنائب حاتم مبارك، والنائبة رقية الهلالي، والنائب أحمد عواجة، والنائب خليفة رضوان، أعضاء مجلس النواب، والدكتور إيهاب يوسف، منسق عام غرفة الأزمات بالمديرية.



- دعم العناية المركزة بالمستشفى العام بـ 8 أجهزة تنفس صناعي



وأوضح محافظ سوهاج أن الاجتماع ناقش نسب الإشغال بالمستشفيات، واحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، لافتا إلى أنه يجري زيادة السعة السريرية للعناية المركزة بمستشفى سوهاج العام بعدد 8 أجهزة تنفس صناعي، وجهاز قياس غازات الدم، كما تم زيادة عدد مخارج الأكسجين من 41 مخرج إلى 85 مخرج أكسجين بالمستشفى، وأنه يتم حاليا العمل على خطة لزيادة مخارج الأكسجين بجميع المستشفيات المتعاملة مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأكد "الفقي" خلال الاجتماع على التطبيق الصارم للقانون بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشددا على تشميع وغلق الكافيهات والمقاهي المخالفة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقف السيارات والتباعد الاجتماعي في أماكن تجمعات المواطنين.



وأعرب عن تفاؤله من التعاون المثمر بين أعضاء مجلس النواب، ومديرية الصحة لدعم القطاع الصحي، وتضافر جميع أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، للوقوف على المعوقات وتذليل كافة العقبات في مواجهة الجائحة.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل والفرز والإحالة بالمحافظة وصل إلى 18 مستشفى، خاصة بعد ضم المركز المتخصص للقلب والجهاز الهضمي، ومستشفى سوهاج الجامعي، مشيرة إلى زيادة أعداد أسرة الرعايات على مستوى المحافظة.