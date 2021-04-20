الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بروكسيل» تعرب عن تفاؤلها بنجاح محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني

البرنامج النووي الإيراني
البرنامج النووي الإيراني

أعرب انريكي مورا ممثل السياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، رئيس مفاوضات القوى الدولية المنعقدة حاليا فى فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، عن تفاؤله بإمكانية نجاح المحادثات التي استؤنفت اليوم، مشيرا إلى الدعم القوي الذي تتلقاه المحادثات من الحكومة النمساوية .

 

البرنامج النووي الإيراني


وثمن مورا - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - جهود بيتر لونسكي الأمين العام لوزارة الخارجية النمساوية في التنظيم المميز ودعم محادثات اللجنة الدولية المشتركة حول احياء الاتفاق النووي بين ايران والقوى الدولية الموقع فى عام 2015 .


يشار إلى أن ميخائيل أوليانوف السفير الروسي لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا وممثل روسيا فى المفاوضات أعرب - أيضا - عن حالة من التفاؤل الحذر في الفترة، التي سبقت الجولة الأخيرة من المفاوضات، بينما خفف كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي التوقعات.. وشدد على أن محادثات فيينا لم تتوصل إلى أي اتفاق مؤقت أو جزئي بشأن العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاقية النووية لعام 2015.


وكان السفير الروسي أوليانوف أكد أن المفاوضات الجارية في فيينا دخلت "مرحلة مسودة" لاتفاق محتمل، ومع ذلك فإن بعض المشاكل جعلت الاتفاق لا يزال بعيد المنال.

 

الدول المشاركة في المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني


يشارك في المفاوضات مسئولون من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكذلك إيران، التي لا تريد إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بينما تعقد المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.


يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من اتفاقية القوى الدولية مع ايران "5+1" والموقعة فى عام 2015 وذلك من خلال قرار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018.

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