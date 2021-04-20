ياسر جلال يصور المشاهد النهائية من مسلسل ضل راجل على الحياة

قارب الفنان ياسر جلال على الانتهاء من تصوير المشاهد النهائية من مسلسل ضل راجل بمشاركة النجمة نور وعدد من أبطال العمل للعرض على قناة الحياة، ويتابع ياسر جلال عرض حلقات مسلسله الجديد ضل راجل المعروض حاليا على شاشة قناة الحياة بشكل حصري، ويتواجد ياسر جلال وطاقم ضل راجل بين الحطابة وعدة مواقع تصوير.

المتبقي من تصوير ضل راجل

ويتبقى للنجم ياسر جلال وفريق عمله عدة أيام للانتهاء من التصوير حيث ينتهي مع بداية أو منتصف الأسبوع القادم على أقصى تقدير حيث تم جدولة المشاهدة الأخيرة حيث يقوم المخرج أحمد صالح بمونتاج الحلقات الأخيرة ببالتوازي مع التصوير من أجل تسليم الحلقات لشركة سينرجي.

وكانت الحلقات الأخيرة من مسلسل ضل راجل لياسر جلال شهدت أحداثا مثيرة ومنها في آخر حلقة عرضت مساء أمس، حيث أفيقت الفنان الشابة رنا رئيس التي تجسد دور ابنته "شهد" من الغيبوبة التي حدثت لها نتيجة الحادث الذي تعرضت له من جانب الشباب الذين اعتادوا عليها بالضرب والسحل في محاولة لإجهاضها وحدثت مطاردات بين ياسر جلال والشاب الذي يجسد دور حازم لكنه يهرب منه في النهاية في أحد الشوارع الضيقة.

وفي نهاية الحلقة يرسل الشاب محمد يسري أحد البلطجية إلى المستشفى التي تتواجد فيها شهد من أجل التخلص منها لتسدل الحلقة الستار عن فصلا جديدا في القصة الجديدة حيث يعمل ياسر جلال على الوصول للحقيقة ومعرفة المتورط الحقيقي في القضية، وتحاول نور مساعدة شهد والسماع منها التفاصيل الكاملة للحادث كما يساعد محمود عبد المغني في الأمر هو الآخر ويبدأ فتح القضية من جديد وسط ترقب الشباب المتورطين في الحادث، بينما تدخل نرمين الفقي والدة شهد في حالة نفسية سيئة للغاية بعج معرفتها الحقيقة.

أبطال مسلسل ضل راجل

مسلسل "ضل راجل" من بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي ونور ورنا رئيس ومحمود عبد المغني وأحمد حلاوة وإنعام سالوسة ومحمد علي رزق وعصام السقا والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.