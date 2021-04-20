الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء و11 وزيرًا يتوجهون إلى ليبيا لبحث ملفات التعاون المشترك

مدبولى
مدبولى

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة الدوليّ، متوجها إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم 11 وزيرا.

وشمل الوفد كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.

ومن المنتظر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

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