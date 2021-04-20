توريد 927 طن قمح في 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بأسيوط

بعد حصاد 350 فدان من الأراضي المزروعة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم توريد 927 طن و803 كيلوجرام قمح بـ 28 شونة ومراكز تجميع وصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد، موضحا أنه تم حصاد 350 فدان حتى الآن من إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالقمح داخل المحافظة هذا العام والتي بلغت 233 ألف و171 فدان.



وشدد محافظ أسيوط على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وفقًا للضوابط التي تم وضعها، والتأكد من جودة وسلامة القمح المورد، فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم.

- استلام القمح يتم في 28 شونة وصومعة



وأوضح المحافظ إن عملية استلام القمح من المزارعين تتم في 28 شونة وصومعة ومركز تجميع وهنجر بمختلف القرى والمراكز، بإجمالي سعة تخزينية بلغت 167 الف و900 طن وذلك للتسهيل على المزارعين توريد الأقماح في سهولة ويسر، لافتاً إلى حصاد وتسليم كميات أكثر من الأقماح الموردة مقارنةً من نفس التوقيت في الأعوام الماضية.

وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات لاستلام القمح من المزارعين، والمتابعة المستمرة لأعمال التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

- رفع تقرير يومي بمساحات الأراضي التي يتم حصادها



من جهته قالت المهندسة هدى اسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ،إنه يتم رفع تقرير يومي بمساحات الأراضي التي يتم حصادها وكميات القمح التي يتم توريدها لمراكز التجميع والصوامع، لافتة إلى المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة من بينها مديرية التموين بالمحافظة، والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة، موضحة أن أبواب الصوامع والشون واماكن التجميع ستظل مفتوحة حتى نهاية اليوم الأخير لأعمال التوريد والاستلام المحدد، والتي بدأت من15 أبريل الجاري وتستمر حتي 15 يوليو المقبل ولمدة 3 أشهر.