محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير محطات الوقود لإضافة خدمة الغاز الطبيعي

بعد توصيلها إلى 9 محطات

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى 9 محطات وقود كأولى محافظات الجمهورية، في تنفيذ إضافة الخدمة الي محطات الوقود والتابعين لشركة "غاز تك"، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي شركة "غاز تك" و"كارجاس" بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة والأجهزة المختصة.

و يأتي ذلك ضمن خطة تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي بمختلف أحياء المحافظة، وقد تم وضع بورسعيد ضمن 7 محافظات المرحلة الأولى يتم تطبيق تحويل السيارات الي غاز طبيعي لمواجهة الازدحام على محطات وقود الغاز الطبيعي، وتنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

- استعراض الموقف الإنشائي لمحطات الغاز

واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي الحالي لكل محطة على حدة و عرض الموقف الإنشائي لمحطات الغاز التي يتم تجهيزها للعمل بالغاز الطبيعي ومعدلات العمل فى توصيل المرافق للمحطات وموقف مد خطوط الغاز.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة إنجاز الأعمال طبقا للجداول المحددة للتنفيذ و التنسيق بين كافة الجهات ليتم الانتهاء من كافة المحطات، التي تعمل بالغاز الطبيعي فى أقرب وقت ، وأشارإلى أنه يجري العمل لإنجاز عدد من المحطات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، لمواجهة الإقبال على محطات الغاز وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات بما يضمن سرعة وجودة تنفيذ كافة الأعمال.