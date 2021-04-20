«قطاع الأعمال»: تغيير مجالس إدارات 67 شركة وفقًا لتعديلات القانون

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 67 شركة تابعة حتى الآن، في إطار العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020.

وتأتي التشكيلات الجديدة للتوافق مع تعديلات القانون فيما يخص تشكيل مجالس إدارات الشركات، وأبرزها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وكذلك تمثيل العمال.

وقد شملت التغييرات جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعددها 16 شركة، وعدد 14 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، وعدد 10 شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير - بعد الدمج - وعدد 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

كما تم الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 8 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وعدد 7 شركات تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، وعدد 3 شركات تابعة للشركة القابضة للتأمين.

وجار حاليا استكمال إعادة تشكيل باقي الشركات وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام.

جدير بالذكر أن تعديلات القانون تأتي في إطار جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.

ويشار أيضا إلى أن تغييرات مجالس الإدارات سبقها تعديل الهياكل التنظيمية لكل الشركات لتعكس الكفاءة المطلوبة من الإدارات التنفيذية.



وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ؛على دعم الحكومة لقطاع التطوير العقاري، وتوفير البنية الأساسية، والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص في مجال التنمية العمرانية.

كما أكد الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام لا تنتهج سياسة لبيع الأصول وإنما حريصة على الشراكة في تنمية تطوير الأصول وتعظيم العوائد منها.

استعرض الوزير عددا من الأمثلة للشراكة الناجحة بين الشركات التابعة للوزارة والقطاع الخاص، ومنها الشراكة بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة سوديك في تطوير مدينة نيو هليوبوليس، مشيرا إلى قيام شركة مصر الجديدة بطرح نحو 1700 فدان للشراكة في التطوير بمشروع هليو بارك.

كما عرض سيادته بعض نماذج الاستثمار السياحي بالشراكة القطاع الخاص في تطوير منشآت فندقية مثل فندق شبرد بالتعاون مع مجموعة الشريف السعودية، وإنشاء فندق على أرض السلطانة ملك بالأقصر بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، لافتا إلى افتتاح مشروع سياحي فندقي عقاري ضخم الأسبوع الماضي في قرية مجاويش بالغردقة بالتعاون مع شركة وادي دجلة ومجموعة ريكسوس العالمية، بالإضافة إلى مشروع لإحياء وإعادة بناء فندق كونتيننتال التاريخي وهو أيضا مطروح للشراكة مع القطاع الخاص.

أشار أيضا الوزير إلى أن هناك نحو 150 مبنى تاريخي تابع لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للوزارة بوسط القاهرة، وجاري طرح بعض هذه الأصول للشراكة في التطوير مع القطاع الخاص.