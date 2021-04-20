الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ، في بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، وام،أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر، للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.



وحثت الوزارة، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.



وجددت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

"التحالف العربي": اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية



وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.



ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (الإخبارية) السعودية، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.



وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أعلن، قبل أيام، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير 4 طائرات من دون طيار مفخخة، و5 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات المدعومة من إيران من محافظة صعدة تجاه مدينة جازان.