الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

3 عمال وراء سرقة مخزن للأدوات الكهربائية فى المقطم

حملات امنية
حملات امنية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مخزن للأدوات الكهربائية بالمقطم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من "صاحب شركة أجهزة كهربائية"، اكتشافه سرقة (10 شاشات عرض، و20 كرتونة سلك دش، وكمية من الأسلاك الكهربائية، و10 كراتين جهاز ريسيفر) من داخل مخزن ملكه كائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكابها 3 عاملين بالمخزن محل البلاغ، مقيمون بنى مزار بمحافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقروا بأنهم نظراً لطبيعة عملهم بالمخزن خططوا لسرقة محتوياته، وفى سبيل ذلك استولوا على المفتاح الخاص بالمخزن واصطناع نسخة منه، وقاموا بارتكاب الواقعة عقب انصراف جميع العاملين بالمخزن والاستيلاء على المسروقات المشار إليها.

تم بإرشادهم ضبط  كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم (صاحب محل للأجهزة الكهربائية، مقيم بمنطقة فيصل بالجيزة)، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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