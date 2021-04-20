بخصم 50%.. «تربية حلوان» تقدم دورات تدريبية للطلاب

لإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة

أعلن قطاع كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، والدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تقديم الدورات التدريبية فى شتى المجالات لطلاب الجامعة بخصم ٥٠% .

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تهتم بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر والإبداع، وزيادة خبراتهم لجعل البيئة التعليمية بيئة تحاكي الواقع وفقا للمتطلبات الجديدة وترسيخ الأسس العلمية، جنبا إلى جنب توفير فرص عمل متميزة ومناسبة للطلاب من جامعة حلوان.

وأفاد الدكتور إيهاب حمزة أن الدورات التدريبية التى تقدمها الكلية تأتي انطلاقا من تحقيق مبدأ المنافسة والاستعداد لسوق العمل من أجل الحصول على فرص أعلى فى التوظيف، وذلك فى إطار حرص الجامعة على خدمة طلابها وتحقيق التنمية المستدامة .

وعلى صعيد متصل، أوضحت الدكتورة حنان كريمة أن مركز تعليم الكبار بالكلية يعقد دورة تدريبية عن إخراج وعرض المنتجات باستخدام برامج التصميم ثلاثية الأبعاد، بهدف التعرف على برامج التصميم ودورها فى عرض المنتجات، والتعرف على برنامجى (Rhino) و (keyshot).

ويقوم بالتدريب الدكتور أحمد رأفت، الدكتورة أمل عبد الرازق وتتناول الدورة التدريبية عدة محاور منها " أساليب عرض المنتجات، برامج التصميم ثلاثية الأبعاد، وتطبيقات عملية .

ويمكن الحجز والاستعلام عن الدورة التدريبية عبر صفحة المركز على الموقع التالى:

https://www.facebook.com/groups/349982949444395/?

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كما نظمت جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية من قبل مركز التطوير الوظيفى ، ومركز تدريب تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وقطاع العلاقات الدولية ، للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، بهدف تطوير مهاراتهم ومواكبة التحول الرقمى للارتقاء بمستوى الجامعة والنهوض بالتصنيف الدولى لها .

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، صرح بأن الجامعة تهدف من خلال هذه الدورات إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة ، وفق رسالة الجامعة حيث يعد عضو هيئة التدريس.