«فؤاد»: نعمل على 4 محاور للقضاء على التلوث والحفاظ على البيئة ومواردها

أمام مجلس الشيوخ

أكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه بفضل دعم القيادة السياسية، أصبح ملف البيئة ينظر له بشكل مختلف فى مصر فى السنوات الأخيرة، حيث كان يقتصر على مواجهة جميع أنواع التلوث من تلوث هواء وماء ومخلفات، ولكن أصبح التعامل مع ذلك الملف بصورة أعم وأوسع .

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس عبدالخالق عياد، لمناقشة جهود وزارة البيئة فى خدمة البيئة المصرية .

وفي مستهل الاجتماع، أثنت وزيرة البيئة على حرص مجلس الشيوخ، على لقاء مسؤولي الحكومة في ظل جائحة كورونا، وهو ما يؤكد أن هذا المجلس يعد خطوة هامة لبناء حياة تشريعية متكاملة ودعم مسارات الديمقراطية والتنمية التى تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن قانون البيئة في مصر مثل كل بلاد العالم لم يعط وزارة البيئة وظيفة التنفيذ، ولكن منحها صفة التنسيق مع الجهات المختلفة وتسهيل عمليات دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بالدولة، وهو ما دفع الوزارة إلى فتح الملف بطريقة تساعد على تحقيق الهدف المرجو بإعادة حوكمة هذا الملف من خلال ٤ محاور يتم العمل عليها بتوجيه من القيادة السياسية .

وتشمل المحاور الأربعة، أولا الحد من التلوث، ثانيا الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو هدف من أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن المحور الثالث المناخ الداعم والبرامج الداعمة للسياسات، ويشمل مبادرات الشباب والتدريب والتوعية لمواجهة محدودية الوعي البيئي وأيضا القوانين والتشريعات المنظمة، أما المحور الرابع هو مواجهة المشكلات الكوكبية مثل تغيرات المناخ والتنوع البيولوجي ومشكلات الأوزون وغيرها.



البيئة تقضي على ظاهرة السحابة السوداء خلال العامين الماضيين



وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن كل محور تم العمل عليه من خلال عدد من البرامج، ففي مشكلة تلوث الهواء نجحت الوزارة فى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال العامين الماضيين والتى كانت تمثل مشكلة للمواطنين، خلال موسم حصاد الأرز، مؤكدة أن العامل الأساسى فى النجاح هو التعامل مع تلك المشكلة من منظور اقتصادي وهو ما يتم العمل به مع كافة المشكلات البيئية من خلال إيجاد فرص عمل واستثمارات للقطاع الخاص، وهو ما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية.

وأشارت إلى مشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم والذى يدار من خلال تطبيق الكتروني بواسطة الشباب، وأيضا مشكلة النفايات الطبية فمن خلال التنسيق مع وزارة الصحة تم الاتفاق على تعريفة يقوم من خلالها القطاع الخاص بالنقل والمعالجة والتخلص الآمن منها، وكذلك منظومة المخلفات البلدية حيث تم تأسيس فكرة تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، وقد لاقت الفكرة ترحيب عدد كبير من الشركات الاستثمارية الكبرى للعمل فيه، بالإضافة إلى تدوير المخلفات لتحويلها إلى أسمدة ووقود بديل.

وزيرة البيئة في مجلس الشيوخ

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