الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط 4 عناصر إجرامية متهمين بغسل 45 مليون جنيه بسوهاج

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل قرابة 45 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 45 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، فنصت المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

 

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

 

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

أمن اختطاف سحب قانون على مخدرات قتل هيئة اجراءات خيانة المواد جمهور النقد

مواد متعلقة

تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المخدرات بالسيدة زينب

الأكثر قراءة

انخفاض درجة الحرارة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة

«التنمية المحلية» تعلن موعد فتح الباب أمام رخص البناء بشكل تجريبى

بيان عاجل لوزير التعليم بشأن الامتحان التجريبى للثانوية العامة

«الصحة»: استقبال 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الشهر الجاري

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021

رئيس «السكة الحديد» مستشارًا لوزير النقل.. و«أبوالمكارم» رئيسًا جديدًا للهيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين الاستيطان الإسرائيلي بكل أشكاله

«التجمع الفلسطيني» يحيى يوم الأسير بتكريم شيخ الأسري «الشوبكي»

فلسطين تدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس