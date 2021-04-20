«التنمية المحلية»: تطبيق الدفع الإلكتروني للحصول على 42 خدمة رسميا

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حرصت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على تنفيذ التكليفات والتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص تحسين نظم تقديم الخدمات وحوكمتها وتعزيز الاستفادة من التطور فى تقنيات التحول الرقمى ورفع كفاءة العنصر البشرى الذى يتعامل مع الجمهور، لافتاً إلى أن ذلك يأتي فى سياق تطبيق برنامج عمل الحكومة الحالى 2018-2022 والذى يتضمن برنامجاً رئيسياً لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسى ومواجهة الفساد.

وأضاف شعراوي، خلال فاعليات تسليم الدفعة الأولى من سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بتحسين الخدمات الإجرائية التى تقدمها الإدارة المحلية للمواطنين بمختلف المحافظات، وهو التعاون المستمر منذ سنوات بهدف تمكين أجهزة الإدارة المحلية من تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة وجودة ويسر وشفافية، حيث تعد تلك سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة أحد أوجه هذا التعاون البناء.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن آليات الإدارة المحلية تدير منظومة متكاملة من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى كافة الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ودوواين عموم المحافظات، حيث نخطط لوصول هذه المراكز إلى 313 مركزا من بينها 282 مراكز قائمة ومميكنة بالفعل، وتقدم خدماتها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية المتاحة وتلتزم بمعايير الجودة والشفافية وتدار من خلال كوادر بشرية تم الاستثمار فيها على مدار السنوات الماضية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى حرص الوزارة على إدراج تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولمؤسسات الأعمال فى كافة برامج التعاون مع شركاء التنمية الدوليين وعلى سبيل المثال فإن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى يستهدف إحداث تطوير شامل فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى كافة المراكز بمحافظتى قنا وسوهاج كمرحلة أولى ثم المنيا وأسيوط كمرحلة ثانية، فضلاً عن تطوير دورات العمل والأدلة لخدمات رخص البناء ورخص المحال التجارية وتدريب 100% من الكوادر البشرية العاملة والمسئولة عن هذه المراكز سواء بالمكاتب الأمامية أو الخلفية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسارع حالياً الخطى لإطلاق البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات عبر الإنترنت بشكل رسمي وتطبيق آليات الدفع الإلكتروني للحصول على 42 خدمة بشكل رسمي وبدون الذهاب للمركز التكنولوجي بالإضافة إلى إتاحة خدمات الشهر العقارى فى 155 مركزا خلال عام 2020-2021.

وأضاف، أنه نظراً للزيادة على طلب الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة من قبل المواطنين وزيادة عدد الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية والتى بلغت حتى الآن 132 خدمة وخاصة مع إتاحة خدمات التصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة السابقة وخدمات منظومة تراخيص البناء الجديدة والاشتراطات البنائية التى سيتم إتاحتها خلال الفترة القادمة، الأمر الذى استدعى ضرورة التفكير فى توفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد بمناطق التجمعات السكنية لتخفيف الضغط على المراكز المكدسة وتوسيع دائرة إنتشار المراكز التكنولوجية وتجهيز تلك المراكز بكافة الإمكانيات الحديثة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأوضح شعراوي أن الوزارة طورت هذا النموذج للوحدات المتنقلة من قبل بمحافظتى سوهاج وقنا من خلال برنامج تنمية الصعيد وفى القاهرة والمنوفية من خلال التعاون مع الجانب الألماني، وبعد أن أثبتت التجربة نجاحها فنحن نتوسع فى تعميمها فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط.

وأكد أن الوزارة حرصت على بناء قدرات الكوادر البشرية التى ستكون مسئولة عن إدارة المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتنقلة، حيث تم تدريب الكوادر البشرية العاملة على منظومة خدمات المحليات وبلغ عدد المتدربين حتى الآن حوالى 22 ألف متدرب خلال السنوات السابقة سواء من خلال برنامج التنمية المحلية بسقارة أو من خلال التعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط أو من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بالمشاركة فى تنفيذ المرحلة الاولى من بروتوكول التعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط بإطلاق 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة من إجمالى 50 سيارة مخطط توفيرها ومجهزة على أعلى مستوى لعدد 8 محافظات، مضيفا أنه تم تجهيز هذه السيارات بكل التقنيات الحديثة ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ومقاعد للمواطنين وكبار السن مع وجودة مراقبة تليفزيونية للربط بالمحافظة المسئولة عن التشغيل، مع التأكيد على ضمان استدامة المشروع والصيانة والتشغيل .

وأشار شعراوي إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، لافتاً إلي أنه نظراً للزيادة في التعداد السكني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز ووجود تكدس للمواطنين راغبي الحصول علي تلك الخدمات فقد حرصت الحكومة علي إيجاد حل لتلك المشكلة بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد عند مناطق التجمع السكنية؛ لتخفيف الضغط عن المراكز المتكدسة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينه وحي.



ومن جهته، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن تلك العربات تعد خطوة هامة لتسهيل وتيسير الامر على المواطنين حيث أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارتي التخطيط و التنمية المحلية مشيراً إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية، لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، مضيفا ان المحافظة تقوم بتقديم كافة سبل الدعم وتعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، لكونها تعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية، والتي تأتى ضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه، قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن هذه السيارات تأتى ضمن المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة في اطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال الى الخدمات الالكترونية من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.



وأضاف أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق إلكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الإنترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.

وأكد أن السيارتين ستعملان بحيي مصر الجديدة والنزهة، كما سيتم مد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة خدمات المحليات وكذلك وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل الإلكترونية لتقديم أعلى معايير الجودة للعمل وستقدم العربة المتنقلة نفس خدمات المراكز التكنولوجية بالأحياء منها الاطلاع على التراخيص السابقة، وموقف الرخصة، الاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب معاينة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل ، طلب قيد اتحاد شاغلين، صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تجديد رخصة مصعد، طلب رخصة تشغيل مصعد، طلب تصالح على مخالفة، طلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحي، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحى قبل التقدم لشراءها، كما سيتم اعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المراكز التكنولوجية المتنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة بهدف التيسر علي المواطنين من خلال زيادة قنوات إتاحة الخدمات للحصول عليها بشكل أفضل، إللا جانب أنها ستسهم في تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن.

وأضاف محافظ الجيزة أنه سيتم تدعيم تلك المراكز بالكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة خدمات المحليات وكذلك وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل الإلكترونية لتقديم الخدمة بأجود المعايير المنظمة للعمل، بالإضافة إلى وضع خطه توضح أماكن تمركز تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة وتوقيتاتها وتحديثها بصفة دورية من خلال الصفحة الرسمية والبوابة الإلكترونية للمحافظة.