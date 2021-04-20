الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد تعيينه رئيسًا لهيئة السكك الحديدية.. 5 معلومات عن مصطفى أبوالمكارم

المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير

أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم، قرارا بتعيين المهندس مصطفى أبوالمكارم رئيسا لهيئة السكك الحديدية، خلفا للمهندس أشرف رسلان.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن المهندس مصطفى أبوالمكارم:

- كان رئيسا للشركة المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية قبل تولي المنصب الجديد.

-في عام 2015 شغل منصب  رئيس الإدارة المركزية للتطوير والتدريب في هيئة السكة الحديد.

-بنهاية عام 2015 تولي منصبا جديدا في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

-تولى منصب رئاسة قطاع البنية الأساسية بالسكة الحديد في عهد سعد الجيوشي، وزير النقل الأسبق، وشغل بعد ذلك منصب مستشار بهيئة النقل النهري التابعة للوزارة.

-تولى رئيس الشركة المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية المملوكة لهيئة السكة الحديد.

 

حادث طوخ أبو المكارم إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس كامل الوزير وزير النقل من هو رئيس السكك الحديدية

الأكثر قراءة

انخفاض درجة الحرارة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة

بيان عاجل لوزير التعليم بشأن الامتحان التجريبى للثانوية العامة

«التنمية المحلية» تعلن موعد فتح الباب أمام رخص البناء بشكل تجريبى

«الصحة»: استقبال 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الشهر الجاري

بعد تعيينه رئيسًا لهيئة السكك الحديدية.. 5 معلومات عن مصطفى أبوالمكارم

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين الاستيطان الإسرائيلي بكل أشكاله

«التجمع الفلسطيني» يحيى يوم الأسير بتكريم شيخ الأسري «الشوبكي»

فلسطين تدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس