بعد تعيينه رئيسًا لهيئة السكك الحديدية.. 5 معلومات عن مصطفى أبوالمكارم

أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم، قرارا بتعيين المهندس مصطفى أبوالمكارم رئيسا لهيئة السكك الحديدية، خلفا للمهندس أشرف رسلان.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن المهندس مصطفى أبوالمكارم:

- كان رئيسا للشركة المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية قبل تولي المنصب الجديد.

-في عام 2015 شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للتطوير والتدريب في هيئة السكة الحديد.

-بنهاية عام 2015 تولي منصبا جديدا في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

-تولى منصب رئاسة قطاع البنية الأساسية بالسكة الحديد في عهد سعد الجيوشي، وزير النقل الأسبق، وشغل بعد ذلك منصب مستشار بهيئة النقل النهري التابعة للوزارة.

-تولى رئيس الشركة المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية المملوكة لهيئة السكة الحديد.