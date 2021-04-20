تحصين 163 ألف رأس ماشية في مراكز المنوفية

ضد التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام

قال الدكتور عادل عبد المنعم، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من تحصين 162 ألف و 797 رأس من الأبقار والأغنام بنسبة 80% ، من إجمالي 203 ألف و 149 رأس ماشية بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية يوم 3 إبريل الحالي للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

- بطاقات تسجيل وترقيم لكل حيوان محصن



وأكد مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم الانتهاء من عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له ويطابق له رقم مسجل في أذن الحيوان ، مشيرا إلى استمرار عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ،عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام ، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية.



و أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمثل هذه الحملات القومية والتي تستهدف تغطية كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك الحملات وتحقيق المستهدف منها، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.

- تكثيف الحملات على المحلات والمجازر

وعلي صعيد متصل قامت مديرية الطب البيطري بالمنوفية بتكثيف حملاتها على المحلات والمجازر، وذلك للعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمه للمستهلك وتقديم أفضل منتج خالي من الأمراض والعيب، وحررت مدرية الطب البيطري بالمنوفيه عدة محاضر ما بين ذبح خارج المجزر ولحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي.