أقوال الشهود فى اتهام وكيل مكتب بريد باختلاس أموال العملاء

تستكمل " الدستور" نشر الاوراق الكاملة حول اتهام وكيل مكتب بريد العباسية باختلاس 197 ألف جنيه من أموال حسابات العملاء، في القضية رقم 3800 لسنة 2019 جنايات قسم الوايلي والمقيدة برقم 1855 لسنة 2019 کلی غرب القاهرة والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 41 لسنة2021 جنايات أموال عامة عليا.

وفي هذا التقرير نستعرض أقوال الشهود حول الواقعة.



وجاء بأقوال (أسامه ف) 47 سنة، مفتش بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الاداء، يشهد بأنه رئيس اللجنة المنتدبه من النيابة العامة ، وأن الهيئة القومية للبريد هي هيئة قومية تابعة للحكومة وأموالها أموال عامة طبقا لقانون إنشائها رقم ۱۹ لسنة ۱۹۸۲.

وأضاف بأن الدورة المستندية لقيام أي من العملاء بالسحب من حسابه الخاص تتمثل فيمايلي:-

- يتقدم العميل للموظف المختص بمكتب البريد وبحوزته دفتر التوفير الخاص ويسلمه إليه ، ثم يقوم الموظف بالدخول على حساب العميل عبر جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمكتب باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاص به للاطلاع على حساب العميل والتأكد من أن رصيده يسمح بالصرف للمبلغ المطلوب.

- ويتم استخراج ايصال السحب من أربع نسخ بالقيمة المراد سحبها بمعرفة الموظف منها نسختين" طلب بسحب"، نسختين " ايصال سحب" ويقوم الموظف بالحصول على توقيع العميل على الأربع نسخ، وإعطاء العميل نسخة من إيصال السحب ويتم الاحتفاظ نسخة من طلب السحب بالمكتبه، والنسختين المتبقيتين ترسلان لادارة التجزنة المالية

للمراجعة والحفظ، وتوقع النسخ المار بيانها من الموظف.



يقوم الموظف المختص بقيد وإثبات العملية بدفتر العميل ومهرها بخاتم المكتب ذو التاريخ ومهر الأربع نسخ بذات الخاتم، ثم يقوم الموظف بتسليم العميل المبلع المراد سحبه عقب استيفاء توقيعه وتسليم الدفتر الخاص بالعميل وايصال السحب الخاص بالمكتب للموظف المسئول عن المراجعة لمناقشة العميل للتأكد من مطابقة المبلغ المسحوب للمثبت بالإيصالات.

وتابع أن المتهمة تعمل وکیل و مراجع مكتب بريد العباسية ثالث منذ ۲۰۱۷/۱/۱۰ و حتی نقلها إلى مركز حركة مدينة نصر التابع للهيئة بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۳۱ ، ثم انقطاعها عن العمل منله ۲۰۱۹/۷/۸ حتى تاريخه، وكانت تختص بالاشراف على أعمال الموظفين بالمكتب ومراجعة أعمالهم، وتختص أيضا بالصرف والإيداع لكافة أعمال مكتب البريد والتعامل مع

المواطنين في ذلك الشأن، وكذالك صرف المعاشات والحوالات.

وأشار إلى أن أعمال الفحص أسفرت عن الأتی: ۔

ا. قيام المتهمة باختلاس مبلغ ۱۲۷۰۰۰ جنيه " مائة وسبعة وعشرون ألف جنيه" من حساب العميل ( محمد ع) من خلال قيامها بالدخول لرقم حسابه مستخدمة الرقم السري واسم المستخدم الخاصين بها لتنفيد عدد ١٦ عملية سحب نقدي للمبلغ المشار اليه وذيلت تلك الإيصالات بتوقيعات منسوبة للعميل دون حضور العميل للمكتب او علمه، ودون اثبات تلك العملیات بدفتر العميل ومستغلة سلطاتها الوظيفية كونها وكيل المكتب والمراجع في ذات وأن تلك المبالغ من عهدتها الشخصية وبالتالي فانه لن تتم المراجعة أو مناقشة العميل من قبل موظفين اخرين كما هو مبين بالدورة المستندية مارة البيان.

وأن الهيءة ستقوم برد ذلك المبلغ انف البيان للعميل مضافا اليه ارباح التوفير بمبلغ 24301 جنية، وفواءد التاخير بمبلغ 34969 جنية باجمالي مبلغ 186270جنية.

٢- قيام المتهمة باختلاس مبلغ ٧٠١٥٠ جنيه " سبعون ألف ومائة وخمسون جنيه من حساب العميلة (نظمية م) من خلال قيامها بالدخول برقم حساب العميلة مستخدمة الرقم السري واسم المستخدم الخاصين بها لتنفية عدد ٢٨ عملية سحب نقدى للمبلغ المشار إليه وبذات النهج مار البيان والمشار إليه بالبند السابق.

وأن الهيئة ستقوم برد ذلك المبلغ آنف البيان للعميلة مضافا اليه أرباح التوفير بمبلغ ١٩٨٤٨ جنيه، وفوائد التأخير بمبلغ ٢٨٦٦٢ جنية بإجمالي مبلغ ١١٨٦٦٠ جنيه.

٣ - استغلال المتهمة ترك الموظف ( إيهاب أ)- جهاز الحاسب الآلي الخاص به مفتوحا وتوجهه لدورة المياه وقيامها باستخدام الرقم السري واسم المستخدم الخاصين به لإجراء عمليتي سحب على حساب العميلة (نظيمة م) بمبلغ ٥٥٥٠ جنيه "خمسة آلاف وخمسمائة وخمسون جنية بذات النهج مار البيان والمشار إليه بالبندين السابقين.

وأن الهيئة ستقوم برد ذلك المبلغ آنف البيان للعميلة مضافا إليه أرباح التوفير بمبلغ ١٦٢٩ جنيه، وفوائد التأخير بمبلغ ٢٣٤٤ جنيه باجمالي مبلغ ٩٥٢٣ جنيه.

وأوضح بأن ما دفع المتهمة لاختلاس تلك المبالغ مارة البيان على دفعات هو أن السحب النقدي لمبلغ يفوق مبلغ الخمسون ألف جنيه يتبعه إبلاغ إدارة مكافحة غسل الأموال بالهيئة وتقوم بالتفتيش وفحص الحسابات محل السحب لتلك المبالغ.

كما جاء باقوال "إيهاب أ" ۳۶ سنة - موظف بإدارة بريد شرق القاهرة بالهيئة القومية للبريد - يشهد بأنه أبلغ من إدارة التفتيش بجهة عمله بوجود إيصالي سحب نقدية تم تحريرهما عبر جهاز الحاسب الآلي من خلال اسم المستخدم والرقم السري الخاصين به إبان عمله كمعاون شباك بمكتب بريد العباسية ثالث.

وقد أنكر قيامه بذالك معللا بأن المتهمة وهي الرئيس المباشرة له في تلك الفترة هي من أجرت العمليتين من الجهاز الخاص به حين توجه لدورة المياة وحال عودته أخبرته بقيامها بذلك ولم يناقش معها الأمر كونها المراجعة له في كافة العمليات التي يقوم بها، قاصدة من ذلك الحصول على المبالغ المالية من

حسابات العملاء والزج به.

كانت قد أحالت نيابة الأموال العامة العليا، وكيل مكتب بريد العباسية ثالث، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه اختلاس 197 ألف جنيه من أموال حسابات العملاء.

وجاء في قرار الإحالة، أنه بعد مطالعة الأوراق ومآتم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة (إ. ص) ، 46 سنة، موظفة ببرید شرق القاهرة، ووكيل مكتب بريد العباسية ثالث، لأنها في الفترة من 10 أغسطس 2017 حتى 28 أكتوبر 2018، بدائرة قسم شرطة الوايلي محافظة القاهرة بصفتها موظفة عمومية وكيل مكتب بريد العباسية ثالث التابع