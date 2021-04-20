وفد تنسيقية شباب الأحزاب يبحث مع وزيرة التضامن جهود العمل المشترك

الإعلان عن بروتوكول تعاون قريبا

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة، ضم النائبين، أحمد فتحي وأميرة صابر، أعضاء مجلس النواب، النائبين محمد عزمي ومحمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ، وعمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وشيماء عبدالإله، المتحدث باسم التنسيقية.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء مختلف جهود الوزارة في البرامج المتنوعة بين ملفات الحماية والرعاية والتنمية، كما عرض أعضاء الوفد الكثير من الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تدعم مجهودات الوزارة وتوسع نطاق فاعلية وتأثير مختلف برامجها.

وقال بيان للتنيسقية، إنه سيتم قريبا الإعلان عن بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يكون هو نواة للعمل المشترك الذي يستثمر طاقات وقدرات الشباب ويصل الحلقات التشريعية والتنموية والتنفيذية بعضاً ببعض في إطار تحقيق استراتيجية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

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