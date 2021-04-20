الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محافظات الصعيد الأكثر ارتفاعا

مصادر بـ«الصحة»: ارتفاع إصابات كورونا بين جميع الفئات من المواطنين

كورونا فى مصر
كورونا فى مصر

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بين جميع فئات المجتمع من أطفال وشباب وكبار سن.


وأوضح المصدر في تصريحات للدستور، أن محافظات الصعيد الأكثر ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن.


وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بإعداد حملات توعية داخل محافظات الصعيد للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، لافتا إلى أن مصر دخلت الموجة الثالثة من انتشار الفيروس.

 

وأكد أن وزارة الصحة والسكان رصدت ارتفاع حالات الإصابات داخل العائلات بشكل ملحوظ وهو ما تسبب فيه الاختلاط الزائد بين أفراد العوائل الكبيرة، مشيرا إلى أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس كانت بدأت في مثل هذه الأيام من العام الماضي.

 

نصائح الصحة لكبار السن

 

وكانت وزارة الصحة السكان قد وجهت عددًا من النصائح إلى مختلف فئات المجتمع خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، للوقاية من فيروس كورونا خلال شهر رمضان الكريم، أهمها اتباع نظام غذائي صحي لرفع المناعة ويشمل ضرورة الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور، وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف الطبيعية، وعدم الإكثار من تناول الأطعمة السكرية والمصنعة واستبدالها بالفواكه والعصائر الطبيعية، وممارسة التمارين الرياضية بعد الإفطار.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الإجراءات الوقائية في دور العبادة تشمل التباعد في الصفوف أثناء آداء الصلوات، والالتزام بسجادة الصلاة الشخصية، وارتداء الكمامات، وعدم الاختلاط بشكل كبير مع كبار السن أو أصحاب الامراض المزمنة، كما أكدت على أهمية استبدال الموائد الرمضانية بتوصيل الإفطار للأسر الأكثر احتياجًا إلى منازلهم لمنع التجمعات.

 

أماكن تلقي اللقاحات

 

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم التوسع في أماكن تلقي اللقاحات لتصل حتى الأن إلى 169 مركزًا على مستوى الجمهورية وجار التوسع فيها لتصبح 350 مركزًا بنهاية الأسبوع المقبل، معلنة عن مد فترة العمل بمراكز تلقي اللقاحات خلال شهر رمضان من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 10 مساءً

وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا

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