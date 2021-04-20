الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التنمية المحلية» تعلن موعد فتح الباب أمام رخص البناء بشكل تجريبى

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه من المقرر أن يتم فتح الباب أمام رخص البناء أول شهر مايو المقبل، وذلك بشكل تجريبى لمدة شهرين، على أن يتم فتحها بحي واحد لكل محافظة سيتم اختياره والإعلان عنه، ثم ستفتح بعد شهرين بناء على تقييم التجربة.

وأضاف «شعراوي» في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه لا تعديل في اشتراطات البناء المعلنة، التي تمت بالتوافق مع نواب البرلمان والجهات المختصة.

وأشار إلى أن مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوماً، لافتا إلى أنه سيتم النظر في أي مشكلة أو معوقات خلال فترة تجربة تطبيق الاشتراطات، كما سيتم إصدار كتيب يضم كل الاشتراطات.

وذكر أن استخراج الرخصة سيعتمد على الحي والجامعات ونقابة المهندسين وكل جهة سيكون لها إجراءات واختصاصات معينة، لافتًا إلى أن أهم نقطة هي كود الجراجات، نظراً لأهمية توسعة الشوارع، وكود الجراجات الجديد يتماشى مع مساحة الشقة.

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