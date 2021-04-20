حملات لرفع وإزالة الإشغالات في الباجور وقويسنا

ضمن إجراءات ردع المخالفين وفرض سيادة القانون

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حملة ليلية مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق المدينة بشوارع الجيش وبنها والسوق القديم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أسفرت عن تحرير 12 محضر إشغال طريق وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور علي المتابعة الدورية واستمرار الحملات لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة والتعامل بكل حزم مع المخالفين.

- حملة لإزالة الإشغالات في قويسنا



وفي ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع شرطة المرافق بشن حملة ليلية بشوارع ومداخل المدينة لإزالة الإشغالات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.



ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أحمد أو ليمون، محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين



وعلي صعيد متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بالتحفظ على جرار زراعي بمقطورة لإلقائه نواتج هدم على الطريق الإقليمي كفر داود السادات.



- ضبط مخالفة نواتج هدم بالطرق العامة

حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بأنه خلال المرور الميداني بنطاق الوحدة المحلية بكفر داود تبين وجود جرار زراعي يقوم بإلقاء تراكمات هدم على الطريق الإقليمي كفر داود- السادات، وعلي الفور تم التحفظ على الجرار وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدا على استمرار المتابعة الدورية على مدار الساعة لضبط أية مركبة تلقي مخلفات بناء ونواتج هدم بالطرق العامة والجسور، وفي غير الأماكن المخصصة لها.



وتهيب محافظة المنوفية بالمواطنين بعدم إلقاء أي تراكمات قمامة، أو هدم، أو نفايات المصانع، والشركات على الطرق والأماكن العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم لكل من تسول له نفسه اختراق القانون.