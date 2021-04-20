حقيقة تعطل حركة القطارات على الوجه القبلي

قالت مصادر في هيئة السكك الحديدية إن حركة القطارات على الوجه القبلي طبيعية ولا يوجد تعطل لحركة القطارات.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور" أنه لا يوجد انفصال لإحدى عربات القطار الـvip رقم 2015 بخط "القاهرة- أسوان"، لافتة إلى أن هناك متابعة مستمرة لحركة القطارات وذلك لعدم وجود أى مشاكل تؤثر بشكل سلبي على الحركة.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة النقل عن أنَّ الوزير الفريق مهندس كامل الوزير، أصدر عددًا من القرارات التي تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، منها ندب المهندس أشرف محمد رسلان شلبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى وظيفة مستشار الوزير لشئون السكك الحديدية، وندب المهندس مصطفى عبداللطيف أبوالمكارم، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لمدة سنة.

قرارات وزارة النقل اليوم

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعيين المهندس شعبان محمود محمد موسى، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

وتضمنت القرارات تكليف المهندس محمد عامر عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير، بالقيام بمهام وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة، وذلك بجانب عمله، وندب المهندس عماد أسعد غبريال عبدالملاك، رئيس الإدارة المركزية لمنشآت الهيئة بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لشئون المنطقة الوسطى بقطاع البنية الأساسية بالهيئة وذلك لمدة سنة.

وأشار البيان إلى تكليف المهندس مصطفى محمد مصطفى شاهين للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتكليف المهندس مجدي عبدالمنعم الصباغ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الخدمات المشتركة بوظيفة استشاري قطاع بالهيئة.

ويكلَّف المهندس سامي محمد عفيفي شلبي، مدير عام ورش الجرارات بفرز القاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بوظيفة مستشار رئيس الهيئة، ويكلَّف المهندس حسين رشيدي محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع البنية الأساسية، ويندب المهندس سامي عبدالفتاح عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني.

وأشار بيان الوزارة إلى أنَّ الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها وتقديم خدمات أفضل، والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.