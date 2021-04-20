«تموين البحيرة» تعلن استعدادها لاستقبال موسم توريد القمح

أعلن المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، تكثيف الجهود لاستقبال موسم القمح داخل الشون والصوامع المختلفة بكافة مراكز المحافظة.

وقال إنه تم تشكيل لجان موسعة لاستلام الأقماح المحلية الموردة لمدة 3 أشهر فى 29 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين فى بيان له، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ 475591 فدانا، وأن إجمالى عدد الشون والصوامع كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.



ولفت إلى أن لجان الاستلام تتكون برئاسة عضو من مديرية التموين وعضوية عضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وتبدأ عملها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء فى شهر رمضان ويتم عمل فترة مسائية حتى الساعة 12 فى الصوامع والأماكن المجهزة بالإنارة.



وشدد على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل أماكن توريد القمح بالشون والصوامع المختلفة

وتعد محافظة البحيرة من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي .

وتشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية العاملين المعنيين.



ويقوم المختصون بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة حسين الدسونسي وفريق العمل التابع له بالعمل على قدم وساق لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام و لضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التى اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

وزاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيها ودرجة النقاوة ٢٣ قيراطا بسعر ٧١٥ جنيها للأردب و درجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيها للأردب.

يذكر أن موسم توريد القمح يبدأ من ١٥ أبريل وحتى ١٥ يوليو إلا أنه هذا العام يبدأ بالوجه البحرى يوم ٢٠ أبريل بقرار وزارى و يمتد لمدة ٣ أشهر نظرا للظروف الجوية هذا العام وذلك لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب.