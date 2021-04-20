تعرف على إجازات شهر مايو 2021

يستحوذ شهر رمضان المبارك على نصيب كبير من الإجازات للموظفين العاملين بالدولة والقطاع الخاص.

وبلغ عدد الإجازات خلال رشهر رمضان والذي بدأ في 13 أبريل الماضي وسينتهي في 13 مايو، 11 يوما ما بين 3 إجازات رسمية بالنسبة للقطاع الحكومي والقطاعي الخاص وكافة العاملين بالدولة وهي "شم النسيم- تحرير سيناء- عيد العمال"، و8 أيام إجازات أسبوعية يومي الجمعة والسبت بالنسبة لموظفي القطاع العام.

إجازات شهر مايو 2021



وترصد "الدستور" إجازات شهر مايو 2021، للعاملين في الدولة للقطاعين العام والخاص

- إجازة عيد العمال، التي توافق يوم السبت 1 مايو 2021.

ـ إجازة شم النسيم، التي توافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.

- إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الخميس 13 مايو 2021.

- إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الجمعة 14 مايو 2021.

- إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم السبت 15 مايو 2021.



تعرف على الإجازات الرسمية في 2021

- إجازة عيد العمال، التي توافق يوم السبت 1 مايو 2021.

ـ إجازة شم النسيم، التي توافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.

- إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الخميس 13 مايو 2021.

- إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الجمعة 14 مايو 2021.

- إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم السبت 15 مايو 2021.

- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

- إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الاربعاء 21 يوليو 2021.

- إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الخميس 22 يوليو 2021.

- إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق الجمعة 23 يوليو 2021.

ـ إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.

ـ إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.