الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في حملات لإدارة مراقبة الأغذية

ضبط 5 طن مخللات فاسدة في حوش عيسى بالبحيرة

حملة تموينية بالبحيرة
حملة تموينية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالقوانين، والاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك  حفاظاً على صحة المواطنين.

 ونفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بحوش عيسى،  حملة مكبرة علي الأسواق أسفرت عن ضبط (100 برميل من المخللات مختلفة الأنواع زنة البرميل 50 كجم  بإجمالي وزن 5 طن) غير محتفظة بخواصها الطبيعية ومتحللة وتحتوي على حشرات وديدان حية وميتة، وتم التحفظ على المضبوطات و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 - حملات على المحلات التجارية والأسواق والمخابز

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، قد شنت حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية، والأسواق، والمخابز البلدية، وذلك لضبط وإيقاف على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم وضبط الأسواق، مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

- ضبط دقيق بالقمامة في أحد المخابز

وأسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط أحد أصحاب المخابز يقوم  بتعبئة أجولة دقيق بالقمامة، وإخفائها أسفل "رصات" الدقيق حتى لا يعلم رجال التفتيش بصحة عدد شكائر الدقيق الخاص برصيد المخبز حتي يغطي تصرفه في الرصيد الاستراتيجي .

وك كما تم ضبط 315 بطاقه تموين قام احد أصحاب المخابز بتجميعها، و تم ضبط 3 مخابز تنتج خبز ناقص الوزن بأوزان 18و17 و15جراما في الرغيف، و تم ضبط عدد 4 مخابز قامت بالتصرف في كميات من الدقيق، و تم ضبط عدد 3 مخابز تنتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- ضبط 2 مكرونة مجهولة المصدر

  كما تم ضبط مخزن مواد غذائي بدمنهور به شكائر مكرونة غير مدون عليه، أي بيانات او علامات تجارية وغير مدون عليها تاريخ إنتاج وصلاحية على الشكائر، وقد تم التحفظ على الكمية التي بلغت ما يقرب من 2 طن مكرونة.

 

تموينية البحيرة هشام أمنة محافظةالبحيرة

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