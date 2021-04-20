عاطل ضبط بـ 7 أسلحة نارية في الإسكندرية.. تجديد حبس

لتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي الأدلة الجنائية لفحصها

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية وحيازته قطع من الأسلحة وكمية من الأعيرة النارية، بقصد الاتجار بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي الأدلة الجنائية لفحصها.



و تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية وترويجها علي عملائه بقصد التربح منها.

- كمين لضبط المتهم



و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل كمين وتمكنت وضباط حدة مباحث مركز شرطة مينا البصل، من القاء القبض علي المتهم، وبالكشف عليه تبين أنه سبق اتهامه في قضايا "سلاح ناري، ومخدرات وضرب وسرقة"، وبتفتيشه عثر بحوزته على (7 قطع أسلحة نارية، وكميات من الطلقات مختلفة الأعيرة)، و بمواجهته قرر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة بحوزته، بقصد الاتجار بها علي عملائه للتربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



وفي سياق متصل كانت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، قد قررت حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة قطع أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكميات من المخدرات بقصد الإتجار به علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى لأدلة الجنائية والمعمل الكيميائي للفحص.

- ضبط عاطل يتاجر في المخدرات بالعامرية

و تلقى مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بممارسة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرة القسم مسرحا لذلك.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر على ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، وعدد 3 فرد خرطوش محلى الصنع، وفرد روسى، و33 طلقة نارية، وخرطوش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول)،

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.