الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب في انفجار أسطوانة غاز بالدرب الأحمر

حريق
حريق

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب في انفجار أنبوبة داخل منزله بمنطقة الغورية بالدرب الأحمر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق، وإعداد تقرير حول الخسائر والتلفيات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انفجار أنبوبة داخل منزل بمنطقة الدرب الأحمر، ونشوب حريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين إصابة شخص بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، والتى ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة.

ومن تلك القواعد يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران، تعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفرده على رقم 180، يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم، علم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والتربيزات، لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء، إذا كانت هناك مثل هذه الفرصة، فاهرب من المنزل إلى الشارع، يجب الخروج من الشقة سيراً على الأقدام، لا تستخدم المصعد يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع وجود كمية كبيرة من الدخان ، من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة ، ملابس)، علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى المخرج من الغرفة، لا تفتح النوافذ والنوافذ - الهواء النقي سيزيد من الاحتراق.

الدرب الاحمر الغورية المعمل الجنائي انفجار أنبوبة الحماية المدنية

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