الثلاثاء 20 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فى عيد ميلاده ..محطات فى حياة رامز جلال

فى عيد ميلاده ..محطات فى حياة رامز جلال مقدم برامج المقالب

رامز جلال
رامز جلال

 

يحتفل اليوم الفنان رامز جلال ، الذى اشتهر ببرامج المقالب التى تذاع يوميا فى رمضان منذ سنوات مضت تقريبًا بعيد ميلاده الـ 48، وترصد “الدستور” محطات فى مشواره الفنى:

مولده ونشأته

رامز جلال أحمد توفيق، مواليد يوم ٢٠ إبريل عام ١٩٧٥ بالقاهرة ، ابن المخرج أحمد جلال توفيق، وشقيق الفنان ياسر جلال .

دخوله عالم الفن

بعد انتهاء دراسته بمرحلة الثانوية العامة قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج بسبب ذهابه للمسرح دائما برفقة والده .

دفعته فى المعهد

من دفعته النجوم  أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد سعد، مجدي كامل، منال عـفيفي، منال سلامة، وأيمن عزب.

 

 أهم أعماله السينمائية

شارك ” رامز” في عدد من الأفلام السينمائية تميزت بالطابع الكوميدي ولاقت نجاحا جماهيريا منها ( ٥٥ إسعاف عام ٢٠٠١ – ميدو مشاكل عام ٢٠٠٥- حبك نار عام ٢٠٠٤- الباشا تلميذ وغاوي حب وعيال حبيبة و أحلام عمرنا عام ٢٠٠٥ – احلام الفتي الطائش عام ٢٠٠٧ – شبه منحرف عام ٢٠٠٨ – حد سامع حاجه عام ٢٠٠٩ – غش الزوجيه عام ٢٠١٢ – مراتي و زوجتي عام ٢٠١٤،كنجر حبنا عام ٢٠١٦ – رغدة متوحشة عام ٢٠١٨- سبع البرمبة عام ٢٠١٩ ) .أهم المحطات الفنية في حياة نجم المقالب ” رامز جلال” في عيد ميلاده

 

٠ أهم أعماله الدرامية

شارك النجم في أكثر من ٢٥ مسلسل تليفزيوني و من أهمها ( الرجل الآخر – سيت كوم حرمت يا بابا – بنت النور، ادهم وزينات وثلاث بنات – السيرة العاشورية “الحرافيش” الجزء الأول – العصيان الجزء الاول – قط وفار فايف ستار – خيال الظل، أسير بلا قيود – رد قلبي – أم العروسة – حياة الجوهري ساكن قصادي – أسوار الظلم – السرايا). 

 

٠ برامج تلفزيونية

 أشتهر” رامز”على مدار العشر سنوات الأخيرة بتقديم برامج ” المقالب ” ومنها:

. رامز قلب الأسد عام ٢٠١١

. رامز ثعلب الصحراء عام ٢٠١٢

. رامز عنخ آمون عام ٢٠١٣

. رامز قرش البحر عام ٢٠١٤

. رامز واكل الجو عام ٢٠١٥

. رامز بيلعب بالنار عام ٢٠١٦

. رامز تحت الأرض عام 2017

. رامز تحت الصفر عام 2018

رامز في الشلال عام 2019 

رامز مجنون رسمى2020

وىخرهم رامز عقله طار 2021

الفنان رامز جلال رامز عقله طار رامز مجنون رسمي المعهد العالى للفنون المسرحية

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