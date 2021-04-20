فى عيد ميلاده ..محطات فى حياة رامز جلال مقدم برامج المقالب

فى عيد ميلاده ..محطات فى حياة رامز جلال

يحتفل اليوم الفنان رامز جلال ، الذى اشتهر ببرامج المقالب التى تذاع يوميا فى رمضان منذ سنوات مضت تقريبًا بعيد ميلاده الـ 48، وترصد “الدستور” محطات فى مشواره الفنى:

مولده ونشأته

رامز جلال أحمد توفيق، مواليد يوم ٢٠ إبريل عام ١٩٧٥ بالقاهرة ، ابن المخرج أحمد جلال توفيق، وشقيق الفنان ياسر جلال .

دخوله عالم الفن

بعد انتهاء دراسته بمرحلة الثانوية العامة قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج بسبب ذهابه للمسرح دائما برفقة والده .

دفعته فى المعهد

من دفعته النجوم أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد سعد، مجدي كامل، منال عـفيفي، منال سلامة، وأيمن عزب.

أهم أعماله السينمائية

شارك ” رامز” في عدد من الأفلام السينمائية تميزت بالطابع الكوميدي ولاقت نجاحا جماهيريا منها ( ٥٥ إسعاف عام ٢٠٠١ – ميدو مشاكل عام ٢٠٠٥- حبك نار عام ٢٠٠٤- الباشا تلميذ وغاوي حب وعيال حبيبة و أحلام عمرنا عام ٢٠٠٥ – احلام الفتي الطائش عام ٢٠٠٧ – شبه منحرف عام ٢٠٠٨ – حد سامع حاجه عام ٢٠٠٩ – غش الزوجيه عام ٢٠١٢ – مراتي و زوجتي عام ٢٠١٤،كنجر حبنا عام ٢٠١٦ – رغدة متوحشة عام ٢٠١٨- سبع البرمبة عام ٢٠١٩ ) .أهم المحطات الفنية في حياة نجم المقالب ” رامز جلال” في عيد ميلاده

٠ أهم أعماله الدرامية

شارك النجم في أكثر من ٢٥ مسلسل تليفزيوني و من أهمها ( الرجل الآخر – سيت كوم حرمت يا بابا – بنت النور، ادهم وزينات وثلاث بنات – السيرة العاشورية “الحرافيش” الجزء الأول – العصيان الجزء الاول – قط وفار فايف ستار – خيال الظل، أسير بلا قيود – رد قلبي – أم العروسة – حياة الجوهري ساكن قصادي – أسوار الظلم – السرايا).

٠ برامج تلفزيونية

أشتهر” رامز”على مدار العشر سنوات الأخيرة بتقديم برامج ” المقالب ” ومنها:

. رامز قلب الأسد عام ٢٠١١

. رامز ثعلب الصحراء عام ٢٠١٢

. رامز عنخ آمون عام ٢٠١٣

. رامز قرش البحر عام ٢٠١٤

. رامز واكل الجو عام ٢٠١٥

. رامز بيلعب بالنار عام ٢٠١٦

. رامز تحت الأرض عام 2017

. رامز تحت الصفر عام 2018

رامز في الشلال عام 2019

رامز مجنون رسمى2020

وىخرهم رامز عقله طار 2021