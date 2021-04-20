اتفاقية بين بنك مصر وميناء القاهرة الجوي لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

وقع بنك مصر اتفاقية تعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، في إطار حرص البنك على تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، وذلك لكافة الخدمات التي تقدمها الشركة من إنشاء وإدارة المشروعات التجارية والاقتصادية والسياحية وغيرها من الأنشطة المتصلة بخدمة شركات الطيران أو الركاب أو المترددين على المطار وخدمة "أهلا" حتى تكون تجربة السفر والوصول تجربة ممتعة.

ووقع الاتفاقية عن بنك مصر معتز جلال مطاوع مدير عام الإدارة المركزية للمدفوعات والقنوات الالكترونية، وعن شركة ميناء القاهرة الجوي مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك وقيادات من شركة ميناء القاهرة الجوي.

ويهدف مطار القاهرة الجوي إلى السرعة في إنهاء الإجراءات في جو من الراحة والذي ينشده أي راكب أثناء رحلته وتتم هذه الخدمات على مدار الـ 24 ساعة لتلبية المتطلبات المختلفة من كافة العملاء حيث تم إتاحة قبول البطاقات البنكية من خلال (الموقع الإلكترونى) الخاص بالشركة وأيضا من خلال محفظة بنك مصر BM wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.

ويأتي ذلك في إطار سعي بنك مصر للتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمـة مميزة لهم، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

ويسعى بنك مصر دائما لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الالكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً إلتزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.