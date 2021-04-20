ترسم بقدميها.. ندى علام تتحدى إعاقتها بالفن: «مفيش مستحيل»

حلم حياتها عمل معارض فنية باسمها

رغم كل الظروف، ورغم التحديات الكبيرة، هناك شخصية عظيمة، وفريدة من نوعها، بنت طموحة قررت أن تحقق أحلامها، رغما عن أي إعاقة تواجها في حياتها، هي الشابة الجميلة ذات الروح الخفيفة والابتسامة الخاطفة، ندي علام، من المنوفية، ميزها الله سبحانه وتعالى علي خلاف الآخرين، حيث خلقت بلا ذراعين وبضمور في الساق اليمنى، وانحناء في العمود الفقري، رغم ذلك درست وتخرجت من الجامعة ليسانس في علم النفس، وتقوم بتحضير ماجستير MBA في الجامعة البريطانية، ولديها موهبة الرسم، تمارسها باستخدام قدمها اليسرى، فهي شخصية مشرفه.



قالت لـ "الدستور" أنا اسمي ندى محمود محمد علام، 22 سنة، من المنوفية شبين الكوم حاصلة على ليسانس آداب قسم علم الاجتماع جامعة المنوفية، مشيرة إلى أنها ولدت في المملكة العربية السعودية مدينة الرياض، مبينة أنها مولودة فاقدة اليدين وتعاني من انحناء ف العمود الفقري والأطراف السفلية، وتعاني أيضا من طرفيها حيث إن الطرف الأيمن أصغر من الطرف الأيسر، موضحة أنها استقرت بالعيش داخل مصر وعمرها 6 سنوات، وأضافت أن مكان إقامتها كان في مدينة شبين الكوم قرية ميت خاقان.





- مواجهة التنمر كان يجعلها تتحدي الصعوبات



و أشارت إلى أنها دخلت المدرسة الابتدائية في سن 6 سنوات من عمرها، قائلة " بابا وماما طبعا السبب الرئيسي بعد ربنا أن أوصل لتحقيق هدفي وأتعلم وأتعايش مع حالتي طبيعي، موضحة أنه عندما التحقت بالمدرسة الابتدائية مدرسة سيدي عبد المنعم كان الجميع فخور بها، ولا يوجد أي عائق"، وتابعت بالعكس الكل كانوا فخورين بيا ماما كانت بتوديني المدرسة هي وبابا و تيته كانت وكيله ف المدرسة هي اللي علمتني الكتابة والقراية ومسكتني القلم برجلي".

و أوضحت ندى أنها في بعض الأوقات، ورغم تشجيع الجميع لها من حولها، إلا أنها كانت تجد مضايقات من الناس، وكانت بتعجلها تزيد إصرار على تحقيق أحلامها وأهدافها في الحياة.



وبينت أن من أسباب دعمها ونجاحها في الحياة، هو تشجيع، مدرسة التربية الفنية، التي كانت تدعمها بشكل كبير، وأضافت أيضا، أنه تم دعمها بشكل كبير من خلال إقامة معارض باسمها من قبل المدرسة الثانوية، وأنه تم تكريمها وشكرها علي موهبتها.





- مشاركاتها الفنية





وقالت أنها شاركت في ثلاث معارض لدعم موهبتها الفنية الرسم، وأضافت مشاركتها الأخرى تبع قصر الثقافة، لافتة إلى أنه تم تكريمها، وحازت على المستوى الثاني على مستوى المحافظة، ومرة أخرى حققت المستوى الأول على مستوى المحافظة في الرسم.



وواصلت ندي علام مراحل دراستها، حتى التحقت، بكلية الآداب قسم علم اجتماع، وتم تكريمها في السنة الثانية، من قبل الدكاترة كوسام لتفوقها، ثم تخرجت من الكلية دفعة 2020، وتابعت استكمال دراستها، حيث تقوم بتحضير ماجستير إدارة الأعمال في الكلية الملكية البريطانية.



-عمل معارض فنية حلم حياتها



وعن حلم حياتها قالت ندى "إن أنا حلمي إنه يتعمل ليا معارض كبيرة وأبقى من ضمن أبناء المجتمع واشتغل وابني بلدي، ويكون ليا إسهام أن بلدي تطور للأحسن نفسي أكون فنانه مشهورة، نفسي أقدم البهجة لكل الناس واديهم أمل وان أي فرد من ذو القدرات الخاصة".