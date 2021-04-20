«الداخلية» تسحب رخصة 6000 سيارة خلال 24 ساعة

لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من سحبت الجهات المعنية 6272 رخصة سيارة خلال 24 ساعة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في 30 مارس الماضي.

وتأتي أهم مميزات الملصق الإلكتروني فى وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

- الملصق يحدد مسار المركبات وتصنيفها

ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة"، ويكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً، ويمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية، ويسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم

و يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة، ويسهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

وكانت قد أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021، وناشدت المواطنين مالكي المركبات بكل أنواعها، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكل أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.