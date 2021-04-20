الرئيس الكوري الجنوبي يدعو إلى المواجهة المشتركة الآسيوية لمواجهة كورونا

دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الثلاثاء إلى المواجهة المشتركة الآسيوية ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا "إن أي دولة لا يمكنها أن تحقق انتصارا في الحرب ضد كورونا بمفردها".



ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن مون تأكيده أهمية التضامن والتعاون الدوليين من أجل التعايش والازدهار الجديد ما بعد كورونا، مقترحا أن تعزز الدول الآسيوية التعاون متعدد الأطراف مع تعزيز الشمولية.



وأشاد الرئيس الكوري الجنوبي بجهود الحكومة الصينية لتنفيذ الأنشطة المتنوعة مثل التبرع باللقاحات المضادة لكورونا إلى الدول النامية، قائلا إن كوريا الجنوبية ستعزز أيضا التعاون للتغلب على جائحة كورونا في التوزيع العادل للقاحات والاستثمار المالي الجريء وغيرها، معربا عن أمله في تطوير التجارة الحرة من خلال الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.



وشدد على أن البشر سيتغلبون على جائحة كورونا في النهاية، وستبذل كوريا الجنوبية أقصى جهد لها كواحدة من القوى الوسطى من أجل الازدهار المشترك في آسيا.



وفي سياق متصل، ذكرت الخارجية الكورية اليوم الثلاثاء أن البلاد تناقش بجدية التوصل إلى اتفاق مبادلة مع أمريكا لتأمين لقاحات كوفيد-19.



وصرح وزير الخارجية الكوري جونغ إي-يونغ، خلال جلسة برلمانية حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية، بأن المباحثات الثنائية جارية بين الجانبين، وتم التشاور بكثافة حول القضية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري خلال زيارته لسول الأسبوع الماضي.

كوريا الجنوبية تسجل 549 إصابة جديدة

سجلت كوريا الجنوبية 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 529 إصابة محلية، خلال الساعات الـ 24الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 115 ألفا و195 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء ، اليوم الثلاثاء، عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وقالت السلطات الصحية امس الاثنين إن كوريا الجنوبية ستحصل على 7 ملايين جرعة أخرى من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 تكفي لتطعيم 3.5 مليون شخص بين مايو ويونيو.

وستشكل جرعات لقاح "أسترازينيكا" نحو 60% من إجمالي جرعات اللقاحات في البلاد اعتبارا من نهاية يونيو، حيث تهدف البلاد بحلول ذلك الموعد إلى تطعيم 12 مليون من أصل 52 مليون نسمة في البلاد.

وأكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه سيصل ما يكفي لتطعيم مليون شخص في مايو، وما يكفي لتطعيم 2.5 مليون شخص آخر في يونيو.

وهذه الجرعات هي أول دفعتين يتم الحصول عليها بموجب العقد المباشر لتطعيم 10 ملايين شخص الموقع بين الحكومة الكورية الجنوبية وشركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة "أسترازينيكا".