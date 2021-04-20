الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط أغذية فاسدة في حملة تفتيشية لـ«الصحة» بسمسطا ببني سويف

الحملة
الحملة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذاية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجه كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مناقشة غنيم لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية، مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، حيث قام فريق مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع التموين والجهات المعنية بتوجيه حملة تفتيشية على المطاعم والمخابز  بدائرة مركز ومدينة سمسطا.  

ومرت الحملة على 15 منشأة غذائية، وتم سحب 43 عينة أغذية مختلفة وياميش رمضان وإرسالها لمعمل التحليل، فيما تم إعدام 27 كيلو جرام من الأغذية التالفة، و15 لتر خل وعصير  مجهول المصدر، وتحرير 29 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذ الشأن.

 

بني سويف سويف حملة سمسطا

الأكثر قراءة

«الصحة»: استقبال 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الشهر الجاري

بيان عاجل لوزير التعليم بشأن الامتحان التجريبى للثانوية العامة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021

تعاون مصري إسباني لتصنيع المعدات الحرارية للمشروعات البترولية بورش بتروجت

رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة من المصرية للاتصالات 2021

اليوم عرض مشهد استشهاد اللواء نبيل فراج في الحلقة 7 من «الاختيار 2»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«التجمع الفلسطيني» يحيى يوم الأسير بتكريم شيخ الأسري «الشوبكي»

فلسطين تدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس

رئيس وزراء فلسطين يطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف التوسع الاستيطانى الإسرائيلى