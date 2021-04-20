ضبط أغذية فاسدة في حملة تفتيشية لـ«الصحة» بسمسطا ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذاية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجه كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مناقشة غنيم لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية، مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، حيث قام فريق مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع التموين والجهات المعنية بتوجيه حملة تفتيشية على المطاعم والمخابز بدائرة مركز ومدينة سمسطا.

ومرت الحملة على 15 منشأة غذائية، وتم سحب 43 عينة أغذية مختلفة وياميش رمضان وإرسالها لمعمل التحليل، فيما تم إعدام 27 كيلو جرام من الأغذية التالفة، و15 لتر خل وعصير مجهول المصدر، وتحرير 29 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذ الشأن.