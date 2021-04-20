الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان تحرر 28 مدنيا من أسر طالبان

طالبان
طالبان

أعلنت أفغانستان اليوم الثلاثاء إطلاق سراح 28 مدنيا أفغانيا على الأقل، من سجن تابع لحركة طالبان في إقليم هلمند جنوب البلاد على أيدي قوات الكوماندوز.


وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن قوات الكوماندوز الأفغانية تمكنت من إنقاذ 28 مدنياً أفغانياً على الأقل وإن القوات الخاصة الأفغانية قتلت خلال العملية ستة من أعضاء طالبان، وإن وحدة العمليات الخاصة صادرت العديد من أسلحة مقاتلي طالبان، ولم ترد تفاصيل أخرى فيما يتعلق بهوية المدنيين المفرج عنهم، ولم تعلق طالبان حتى الآن على مهمة الإنقاذ.


فيما أعلن مسئولون أمنيون في أفغانستان أن ضابطا بالجيش وسائقه قتلا صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة كابول، وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن الحادث وقع في منطقة أرزان قمة بمدينة كابول، وقالت المصادر لوسائل الإعلام إن مسلحين مجهولي الهوية أطلقوا النار على سائق الضابط فأردوه قتيلا .


وحتى الآن لم يتم الكشف عن هوية الضحايا ولم تعلق شرطة كابول بعد على الحادث، في الوقت ذاته لم تعلن أي جماعة أو فرد المسئولية عن الهجوم حتى الآن.


ومن ناحية أخرى، أعلن مسئول أفغاني اليوم أن اثنين من قوة الانتفاضة العامة لقيا حتفهما، فيما أصيب عدد آخر إثر هجوم شنه مسلحون تابعون لحركة "طالبان" في إقليم "هيرات" الواقع غربي البلاد.


ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن حاكم الإقليم "سيد وحيد قتالي" قوله إن الهجوم وقع في مقاطعة "جوريان" بإقليم "هيرات" عقب انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقر للشرطة ونقطة تابعة لقوة الانتفاضة العامة، وأن القوات الأمنية استهدفت السيارة المحملة بالمتفجرات التابعة لطالبان قبل الوصول لهدفها، مشيرا إلى أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات لكن بعد وصول التعزيزات تم إخراج مسلحي طالبان من المنطقة، وأن مسلحي الحركة تكبدوا خسائر في صفوفهم جراء الاشتباكات، ولم يرد أي تعليق من جانب الحركة على هذا الهجوم.

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