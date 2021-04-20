وزير فرنسي: بدء تطبيق الحجر الصحي للقادمين إلى فرنسا

أعلن وزير الشئون الأوروبية الفرنسي "كليمنت بون" عن أن الحجر الصحي المفروض على المسافرين القادمين إلى فرنسا من البرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا وأيضًا جيانا سيدخل حيز التنفيذ صباح يوم السبت المقبل.



وقال الناطق الرسمي باسم حكومة فرنسا "جابريال عطال"- حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء: إن المسافرين الذين لن يحترموا هذا العزل لمدة عشرة أيام عند وصولهم إلى فرنسا سيتعرضون لغرامة قدرها 1500 يورو.



وكان قصر "ماتينيون" أعلن الأحد الماضي، عن أن فرنسا ستفرض حجرًا صحيًا صارمًا لمدة عشرة أيام على جميع المسافرين القادمين من البرازيل، وذلك اعتبارًا من 24 أبريل الجاري في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي تم اكتشافه لأول مرة في ذلك البلد.



يذكر أنه اعتبارًا من 24 أبريل الجاري، لن يسمح إلا للأشخاص المقيمين في فرنسا أو الذين يحملون جواز سفر فرنسيًا أو من الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى البلاد.



وأكد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أن الحكومة الفرنسية ستفرض حجرًا صحيًا لمدة عشرة أيام على جميع المسافرين عند الوصول، وستقوم السلطات بإنشاء نظام قبل الصعود إلى الطائرة ومن ثم عند الوصول، للتحقق من وجود مكان للحجر الصحي يتكيف مع المتطلبات الصحية، على أن تتأكد الشرطة والدرك الوطني أيضًا من الامتثال للحجر الصحي في المنزل، وسيترافق ذلك مع تشديد الغرامات حال عدم التقيد بالحجر.



وأشار إلى أن الإجراءات نفسها ستطبق تدريجيًا بحلول 24 أبريل الجاري على العائدين من الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا، حيث تم اكتشاف سلالات أخرى من فيروس كورونا هناك.



يشار إلى أن فرنسا قررت الأسبوع الماضي تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل، للحد من انتشار طفرة من فيروس كورونا المتحور في البرازيل، والذي أطلق عليها اسم "بي 1"، ويعتبر أكثر خطورة وقدرة على العدوى، وستمدد السلطات الفرنسية هذا التعليق حتى 23 أبريل ضمنًا، وستواصل فرنسا تسيير رحلات جوية مع الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا.

