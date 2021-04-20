ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. وإيقاف التداول على أسهم 6 شركات

لليوم الثالث على التوالي

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الثلاثاء منتصف تداولات الأسبوع، على صعود جماعي، مدعومة بعمليات شراء واضحة على أسهم السوق المختلفة.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 10467 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.45%، ليصل إلى مستوى 1999 نقطة، في الوقت الذى قفز فيه مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33%، ليصل إلى مستوى 12782 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 4066 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17%، ليصل إلى مستوى 1938 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.99%، ليصل إلى مستوى 2856 نقطة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسب الصعود و الهبوط المحددة والبالغة 5% صعودًا أو هبوطًا مع مستهل تعاملات جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهي شركات: المصرية لتطوير صناعة البناء، أوراسكوم المالية القابضة، الشركة العربية لإدارة وتطويرالأصول، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، حق الاكتتاب لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو.

وقال محللون بالسوق إن الارتفعات التي تشهدها البورصة تأتي بعد فترات الهبوط المتلاحق والذي أصاب السوق ككل على مدار الأسبوعين الماضيين، وهو ما أثر بالسلب على المستويات السعرية للأسهم التي شهدت نزيفًا حادًا، حتى فقد البعض منها حوالي 60% من قيمتها في أقل من شهر على أقصي تقدير، موضحين أن الارتدادات التصاعدية التى تشهدها السوق تأتي كرد فعل لما حدث من هبوط عنيف والذي يتبعه عادة تحسن نسبي في الأداء، متوقعين استمرار الارتفاعات حتى نهاية معاملات الأسبوع الجاري.