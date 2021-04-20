دار الكتب والوثائق تشارك في معرض فيصل الرمضاني

فعاليات وورش حكي

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بنشاط مخيمات الطفل في معرض فيصل التاسع للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي خلال الفترة من 8 رمضان إلى 18 رمضان بالعديد من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال، قام بتنظيمها مركز توثيق وبحوث أدب الطفل تحت إشراف د. أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية منها ما يستهدف تنمية المواهب الإبداعية لدى الأطفال المترددين وأخرى تستهدف تزويدهم بالمعلومات.

يبدأ يوم الافتتاح بورشة رسم وتلوين فانوس رمضان إعداد منال عمر، وفى اليوم الثاني ورشة حكى مرفت حامد، وخلال اليوم الثالث حكاية العبور العظيم يقدمها اللواء محمد حسن الصول، يتبعها بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، حكاية تحرير سيناء يقدمها د. ناصر السلاموني، كما تشمل ورشة رسم وتلوين علم مصر، ونشاط فوازير وشعر إعداد أ. كوثر مجد الدين، ثم مسابقة دينية وورشة فنية أ. شيماء حسين، أما يوم ختام المعرض فمن المقرر أن تعقد خلاله ورشة حكاية بسمة د. ناهد نصرالدين ورواية قصة أ.حنان أبوزيد.

يشارك في معرض فيصل الرمضاني للكتاب كل من سور الأزبكية وقطاعات وزارة الثقافة، وعدد من دور النشر الخاصة، بإصدارات لا يتخطى سعر الكتاب فيها 20 جنيهًا.

كما يتم تطبيق فكرة جديدة لأول مرة في معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب وهي "كتاب ستوك"، ويقصد بها أن جميع الكتب والمؤلفات التي سيتم عرضها تكون قد صدرت قبل عام 2016.

يأتي معرض فيصل للكتاب في دورته التاسعة في شهر رمضان المعظم، وذلك في إطار إحياء عدد من المعارض التي توقف بعضها مسبقًا بسبب جائحة كورونا، وكان قد أقيم معرض الإسكندرية ومعرض زايد للكتاب وأثبتا نجاحهما وتعامل الدولة المصرية مع الجائحة، وهو الأمر الذي شجع على إقامة معارض الكتاب بما فيها معرض القاهرة الدولي والذي ستنطلق فعالياته في 30 من شهر يونيو المقبل.