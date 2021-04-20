«محلية النواب» تناقش اليوم 10 طلبات إحاطة بحضور محافظ الجيزة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعين اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة 10 طلبات إحاطة متعلقة بمشكلات ومشروعات خدمية فى محافظة الجيزة، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.



ويناقش الاجتماع، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، الأول، والثانى: بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة ولم يبدأ تنفيذها حتى الآن نتيجة عدم وجود رخصة للمبنى القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبنى القديم.

ويتعلق طلب الإحاطة الثالث، بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن / الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجى بحى بوالق الدكرور – محافظة الجيزة – لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن عدم موافقة حي العمرانية – محافظة الجيزة، على إصدار ترخيص بإنشاء خمس غرف من الألوميتال بعيادة أمراض الجلدية والجذام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، بالرغم من مخاطبة وزارة الإسكان للحي باستثناء هذه المنشأة الحكومية من إجراءات الترخيص، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء حلاوة، بشأن أزمة انتشار القمامة بحي المهندسين وميت عقبة وأسفل محور 26 يوليو – بمحافظة الجيزة، وضرورة إغلاق أو نقل زاريب تربية الخنازير الموجودة بالمنطقة، حيث إن وجودهم يمثل كارثة بيئية على سكان المنطقة.

ويتناول الاجتماع الثاني، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: عبدالوهاب خليل، وشحاتة عبدالحافظ، بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية الكريمات -بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك نظرا لتوافر المقومات المطلوبة لإنشائها، حيث تم تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة مبنى الوحدة المحلية.

وتنظر اللجنة كذلك، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، الأول بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة النجوم، وشارع جمال عبدالناصر – حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، والثاني، بشأن تخصيص قطعة أرض بشارع سالم بمنطقة أبو قتادة – حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مساحتها 14 فدان لإنشاء نادي رياضي، اجتماعي، ثقافي.

وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق حسانين، بشأن امتناع حي العجوزة –محافظة الجيزة – عن إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء عدد 26 محلا على أرض نادي الترسانة بزعم وجود نزاع قضائي مع هيئة الأوقاف المصرية الأمر الذي يؤدى إلى إهدار المال العام ويؤثر على قيام النادي بأداء خدمات الأعضاء.