بدء الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة

ضمن «البروفة الأولى» التي أقرتها «التعليم»

بدأ منذ قليل، الامتحان التجريبي الثاني، لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، وذلك ضمن البروفة الأولى التي قررتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، لقياس مدى كفاءة الشبكات .

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الثاني، للامتحان التجريبي الأول للثانوية العامة، يخص طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة إنترنت عن طريق الفايبر حيث يتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط.

وشدد الوزير على أن الطلاب الآخرين يذهبون يوم الخميس حيث نختبر الشرائح الموجودة بأجهزة التابلت فقط.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل إجراء الامتحان التجريبي في اليومين المتبقيين من شهر أبريل اليوم الثلاثاء والخميس المقبل.

وأكدت الوزارة، أنه فيما يخص الامتحان التجريبي اليوم الثلاثاء، سيتم إغلاق السيرفرات "الخوادم"، ليتم اختبار فكرة عقد الامتحان على خطوط الفايبر الموجودة في المدارس.

وشددت الوزارة على أنه فيما يخص الامتحان التجريبي المقرر عقده يوم الخميس القادم، فسوف يتم خلاله إغلاق السيرفرات وإغلاق الفايبر والاكتفاء بتشغيل شرائح التابلت التي تم تسليمها بمعرفة الوزارة وليس أي شريحة أخرى.

ومن جانبه، وجه وزير التربية والتعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة، خلال تصريحات له، قائلا: اللي معندوش فايبر في مدرسته مايروحش الامتحان التجريبي بكرة، أما باقي الطلاب عليهم الذهاب للمدارس وحضور الامتحان التجريبي غدا الذي يستهدف قياس قوة تحمل وسعة الفايبر الموجود في المدارس أثناء عقد الامتحان .

السحابة الإلكترونية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الهدف من الامتحان التجريبي الثاني المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، هو الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الإلكترونية من خلال الرابط بواسطة الواي فاي وخطوط الربط للمدرسة فقط.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط" الفايبر"، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.