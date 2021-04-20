لجنة الأزمات بـ«مياه سوهاج» توصى بتشديد إجراءات مواجهة كورونا

تطهير مواقع الشركة يوميا ومنع الدخول بدون كمامة

وافق اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب على جميع توصيات لجنة الأزمات بالشركة، وذلك لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن لجنة الأزمات التى يرأسها المهندس أشرف على عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الادارة وتضم فى عضويتها جميع القطاعات المختصة، أوصت بضرورة توفير كافة مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين بالشركة والقيام بأعمال التطهير لكافة مواقع الشركة يوميا عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية والالتزام باتباع الإجراءات الوقائية الواردة من الطب الوقائى بوزارة الصحة والخاصة بكيفية الوقاية من فيروس كورونا هذا بالإضافة إلى اعتماد التحاليل والتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية او المستشفيات الخاصة المتعاقد معها بمشروع الرعاية الصحية للعاملين بالشركة والتاكيد على تناوب العاملين بما لا يؤثر على سير العمل.

وأكد رئيس مياه سوهاج انه يتم منع دخول جميع العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة مع التشديد في تطبيق التباعد بين العاملين وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والإبلاغ الفوري عند ظهور أى حالات إيجابية بمواقع العمل.

فيما أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار حملات التطهير والرش والتعقيم للشوارع والميادين والاماكن العامة والمنشات، واماكن تردد المواطنين ، وذلك بمختلف مدن وقرى المحافظة تنفيذا لخطة المحافظة وتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ففى مركز ومدينة دار السلام واصلت الوحدة المحلية حملات التعقيم والتطهير بالمدينة،والقرى التابعة، حيث تم تكثيف الحملات بقرى أولاد يحيي بحري، وقرية مزاتة شرق، وأولاد سالم بحري، وقرية برمانة، ونجع جودة، ونجع الثلاثين، وقرية العقارية، وتم تعقيم ورش شوارع قرية السلام، والبلابيش بحرى، وأولاد بكر ونجع عمار وقرى سيول بكر وعمار، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حملة لأعمال الرش والتعقيم بشوارع قرية أولاد نصير.



وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة حملات الرش والتطهير بدائرة المركز، حيث تم رش وتطهير "شارع الجمهورية، وشارع الشهداء وشارع البساتين وشارع هندسة الري ، ومنطقة نجع الضبع، ومنطقة نجع اولاد ابو زيد، ومنطقة نجع وحشي، ومنطقة نجع غزالى و نجع بهادر، و شارع المركز القديم، ومنطقة شق النزلة، وشارع سنبل، ومنطقة كوم الجرون ، وشوارع غرب البلد، والشيخ الشعراوي ، ومنطقة مركز الشرطة الجديد، وعمارات الموقف، ومنطقة السوق القديم، ومنطقة نجع أبوعقيل، ونجع صقر، و الوحدة المحلية لقرية جهينة الشرقية ومركز شباب جهينة الشرقية، ومكينات الصرف الآلي .

وفي حي غرب سوهاج واصلت حملات التطهير والتعقيم أعمالها بفرعيات نجع مطرود، وبمنطقة الجوازات وفرعيات القيسارية، وشارع المحطة.