تعمل بنظام «مميكن».. «التخطيط» تعلن تطوير 265 مركزا تكنولوجيا

خلال تسليم الدفعة الأولى من السيارات التكنولوجية المتنقلة

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تطوير 265 مركزا تكنولوجيا على مستوى محافظات الجمهورية، لتعمل بنظام مركزى مميكن يحقق الربط الإلكترونى بين المراكز والأحياء والمحافظة، مع العمل على تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن متلقيها وتحقيق أفضل جودة للخدمات الحكومية بأقل جهد وأسرع وقت.

تسليم 22 سيارة تكنولوجية متنقلة

وأشارت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بفعاليات تسليم الدفعة الأولى من السيارات التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين، إلى أن وزارة التخطيط بصدد تسليم الدفعة الأولى من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والتى تشمل 22 سيارة مجهزة من أصل 50 سيارة لمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، الأقصر، كفر الشيخ، موضحة أن المراكز المتنقلة سيتم الدفع فى المناطق الأعلى كثافة للحد من التزاحم .

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد وقعت بروتوكولات تعاون مع كل من وزارتي العدل والاتصالات، ووزارة التنمية المحلية، تتضمن قيام وزارة التخطيط بتوفير سيارات مجهزة مزودة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز خدمية متنقلة تعمل كمكاتب شهر عقارى وتوثيق؛ ومراكز خدمة مواطنين في الأماكن المختلفة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كل وزارات وجهات الدولة.

ويتم تطبيق معايير الجودة داخل المراكز التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، فضلا عن متابعة وضمان استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة. وتهدف سيارات خدمة المواطنين إلى زيادة قنوات إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة ويسر، وتخفيف العبء على المواطنين، ووصول الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة.

يأتي ذلك في في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كل وزارات وجهات الدولة، ويتم تطبيق معايير الجودة داخل المراكز التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، فضلا عن متابعة وضمان استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.

وتهدف سيارات خدمة المواطنين إلى زيادة قنوات إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة ويسر، وتخفيف العبء على المواطنين، ووصول الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة.