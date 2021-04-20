انخفاض درجة الحرارة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الثلاثاء، سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد بينما يرتفع فى صعيد مصر .

وأكد محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية.

سيناء والصعيد

وأوضح مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

بينما يكون لطيفًا ليلاً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومعتدلا على جنوب سيناء وكذلك شمال وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار

وأكد شاهين أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا تكون رعدية على فترات متقطعة وذلك على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، ويصاحبها وجود نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد

درجات الحرارة

وتكون درجة الحرارة اليوم الثلاثاء فى القاهرة 32 درجة، بينما تنخفض 16 درجة في الإسكندرية لتصل إلى 22 درجة اليوم الثلاثاء، بعد 38 درجة أمس الإثنين.

وفي شمال الصعيد 35 درجة وفي محافظة الفيوم و36 في محافظتي بنى سويف والمنيا و37 درجة في محافظة أسيوط و39 درجة في محافظة سوهاج، بينما من المتوقع أن تكون درجة الحرارة في قنا اليوم 40 درجة وتكون الأقصر وأسوان 41 درجة بينما تصبح في أبوسمبل وإدفو 42 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا الاربعاء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الأربعاء مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومعتدلا على السواحل الشمالية وحارا على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس لطيفا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدلا على جنوب البلاد، وتنخفض درجات الحرارة، وتستمر فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال وجنوب الصعيد.