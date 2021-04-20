أقرته هيئة الدواء المصرية.. أبرز التفاصيل عن لقاح كورونا الروسي

فعاليته أعلى من 90% والأول رسميا على مستوى العالم

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، قد حصل على ترخيص طوارئ من هيئة الدواء المصرية فى إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات مصر من اللقاحات خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

- سعي مستمر لتوفير لقاحات كورونا للمواطنين

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحية والسكان، إن الوزارة الصحة تسعى إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، و توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة، "الدستور" ترصد في السطور التالية أبرز التفاصيل عن هذا اللقاح.

1- فعال بنسبة 97.6% حسب تصريحات الصندوق الروسي للاستثمارات، وطبقا لما ذكره مركز "جاماليا" الروسي .

2- أعلنت الحكومة النمساوية عن إقراره، وشراء مليون جرعة منه من أجل مواطنيها .

3- وفقا لنتائج تطعيم 3,8 مليون مواطن روسي تلقوا جرعتي لقاح “سبوتنيك” فى الفترة من 5 ديسمبر 2020 وحتى 31 مارس 2021 ، في إطار حملة التطعيم الجماعي في البلاد، فقد شكل معدل الإصابة بكورونا بين هؤلاء المواطنين، بدءا من 35 يوما تالية على تلقي الجرعة الأولى، 0,027% فقط، بينما معدل الإصابة بين المواطنين الروس الذين لم يخضعوا للتطعيم خلال الفترة الزمنية المماثلة فقد شكل .1.1%.

4- تم تطويره من خلال مركز "جاماليا" وتم تسجيله فى 60 دولة، عدد سكانهم وصل إلى 3 مليارات نسمة .

5- قالت عنه مجلة "لانست" الطبية أن فاعليته وصلت إلى 91%، و هو ما نفاه الصندوق الروسي للاستثمارات المكلف بالترويج للقاح خارج روسيا، مؤكدا ان ما نشرته المجلة أقل من الحقيقة .

6- أطلقت عليه روسيا هذا الاسم نسبة إلى أول قمر صناعي حول الأرض فى الخمسينات، أطلقه الروس وهوما يشير إلى مقدرتهم العلمية .

7- كانت روسيا أول دولة فى العالم تسجل لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا فى أغسطس 2020.