الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فعاليته أعلى من 90% والأول رسميا على مستوى العالم

أقرته هيئة الدواء المصرية.. أبرز التفاصيل عن لقاح كورونا الروسي

لقاح سبوتنك الروسى
لقاح سبوتنك الروسى

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الروسي المضاد  لفيروس كورونا المستجد، قد حصل على ترخيص طوارئ من هيئة الدواء المصرية فى إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات مصر من اللقاحات خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

- سعي مستمر لتوفير لقاحات كورونا للمواطنين

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحية والسكان، إن الوزارة الصحة تسعى إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، و توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة، "الدستور" ترصد في السطور التالية أبرز التفاصيل عن هذا اللقاح.

1- فعال بنسبة 97.6% حسب تصريحات الصندوق الروسي للاستثمارات، وطبقا لما ذكره مركز "جاماليا" الروسي . 

2- أعلنت الحكومة النمساوية عن إقراره، وشراء مليون جرعة منه من أجل مواطنيها .

3- وفقا لنتائج تطعيم 3,8 مليون مواطن روسي تلقوا جرعتي لقاح “سبوتنيك” فى الفترة من 5 ديسمبر 2020 وحتى 31 مارس 2021 ، في إطار حملة التطعيم الجماعي في البلاد، فقد شكل معدل الإصابة بكورونا بين هؤلاء المواطنين، بدءا من 35 يوما تالية على تلقي الجرعة الأولى، 0,027% فقط، بينما معدل الإصابة بين المواطنين الروس الذين لم يخضعوا للتطعيم خلال الفترة الزمنية المماثلة فقد شكل .1.1%.

4- تم تطويره من خلال مركز "جاماليا" وتم تسجيله فى 60 دولة، عدد سكانهم وصل إلى 3 مليارات  نسمة .

5- قالت عنه مجلة "لانست" الطبية أن فاعليته وصلت إلى 91%، و هو ما نفاه  الصندوق الروسي للاستثمارات المكلف بالترويج للقاح خارج روسيا، مؤكدا ان ما نشرته المجلة أقل من الحقيقة .

6- أطلقت عليه روسيا هذا الاسم نسبة إلى أول قمر صناعي حول الأرض فى الخمسينات، أطلقه الروس وهوما يشير إلى مقدرتهم العلمية .

7- كانت روسيا أول دولة فى العالم تسجل لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا فى أغسطس 2020.

لقاح روسي روسيا لقاح سبوتنك هيئة الدواء المصرية وزارة الصحة

الأكثر قراءة

«الصحة»: استقبال 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الشهر الجاري

بيان عاجل لوزير التعليم بشأن الامتحان التجريبى للثانوية العامة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021

تعاون مصري إسباني لتصنيع المعدات الحرارية للمشروعات البترولية بورش بتروجت

اليوم عرض مشهد استشهاد اللواء نبيل فراج في الحلقة 7 من «الاختيار 2»

رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة من المصرية للاتصالات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«التجمع الفلسطيني» يحيى يوم الأسير بتكريم شيخ الأسري «الشوبكي»

فلسطين تدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس

رئيس وزراء فلسطين يطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف التوسع الاستيطانى الإسرائيلى