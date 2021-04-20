معهد ألماني يرصد تراجعا في استهلاك الألمان بسبب كورونا

أظهرت حسابات لمعهد البحوث الاقتصادية الألماني (آي دابليو) ، أن المستهلكين في ألمانيا انفقوا في عام كورونا 2020 نحو 1250 يورو أقل على الاستهلاك الخاص مقارنة بالعام الذي سبق الأزمة.



وبحسب الدراسة التي أجراها المعهد المرتبط بأرباب العمل، فإن إجمالي الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي بلغ نحو 116 مليار يورو.



ومقارنة بعام 2019 ، انخفض الاستهلاك بنسبة 6.1 % في المئة - وهو أقوى تراجع يتم تسجيله منذ 70 عاما. وفي الربع الأول من عام 2021 قدر الباحثون التراجع في الاستهلاك بمقدار 40 إلى أكثر من 60 مليار يورو.



وأكد معدو الدراسة التراجع الحاد في شراء المواطنين الألمان للسلع الاستهلاكية قصيرة العمر مثل الملابس أو الأحذية في عام 2020 . كما انخفض أيضا شراء السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات أو الأثاث في سياق الإغلاق الأول، لكن ازداد الطلب في النصف الثاني من عام 2020 . بنسبة خمسة بالمئة مقارنة بالعام السابق - والذي عزته الدراسة إلى الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة.



وكان التراجع في الاستهلاك في قطاع الخدمات أعلى بعدة مرات. ففي عام 2020 . بلغ إجمالي الانخفاض 78 مليار يورو، وهو ما يعادل أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي الألماني.



وقال هوبرتوس برات الخبير في المعهد: "الإغلاق الذي فرضته الدولة على الخدمات كثيفة الاختلاط والمطاعم والفنادق ومرافق الترفيه والمناسبات جعل العديد من رغبات المستهلكين غير قابلة للتنفيذ".



ولا يزال المستهلكون غير مقبلين على الشراء، حيث أظهر مسح أجراه المعهد بالتعاون مع مجموعات بحثية أخرى أن 43% من الألمان يريدون توفير الجزء المتبقي من دخلهم بعد النفقات الأساسية.

وعادة ما تكون نسبتهم أقل من 30%. بالإضافة إلى ذلك، ذكر ثلث الذين شملهم الاستطلاع أنهم يخططون حاليا للإنفاق على عطلات - وعادة ما تتراوح النسبة بين 45 و50%.