الرى : آلية لحصر المساقى وتأهيلها بالتزامن مع الترع لترشيد المياه

حوافز لتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث

إجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون ادارة المياه، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، وذلك لإستعراض ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الوزارة للإستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة إلى إستعراض خطة تأهيل المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية.



وقال الدكتور محمد عبدالعاطي خلال الإجتماع، بحضور الدكتور اسامه الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمشرف على الأمن : إن المشروعات القومية المنفذة تستهدف تحقيق منظومة متكاملة لترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارتها بشكل كبير، والإسهام في وصولها إلى نهايات الترع بالمحافظات بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب فى الأراضى الزراعية.



وأوضح وزير الموارد المائية والرى : إن كافة المشروعات الحالية ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث تأتى كأولوية أولى للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها منها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى وضع آليات تنفيذ أعمال تأهيل المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيداً لتأهيلها هى الأخرى حفاظا على الموارد المائية وحسن استغلالها على مستوى المحافظات.



وأكد عبدالعاطي، على أنه يتم متابعة كافة الملاحظات وآليات التمويل والتنفيذ، ومتابعة مشروعات تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات لرى الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى تشجيع المزارعين على التحول إلى نُظم الري الحديث لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه فى مختلف الأراضى الزراعية بالمحافظات المنفذ بها المشروع.



وشدد عبدالعاطي، على ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة زيادة معدلات الاداء، مشيراً إلى أنه من المستهدف تأهيل ورفع كفاءة المساقي خلال الأيام القادمة، مع وضع آلية لحصر كافة المساقي الخاصة وأن تتزامن خطة تأهيلها مع أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى تحويل الأراضى والزمامات الزراعية بها إلى ري حديث.

