الثلاثاء 20 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة

تراجع غير متوقع لسوق العمل في بريطانيا

بريطانيا
بريطانيا

أظهرت بيانات سوق العمل في بريطانيا، خلال مارس الماضي، تراجعا غير متوقع مع انخفاض أعداد العاملين في الشركات لأول مرة منذ أربعة أشهر وانسحاب المزيد من الأشخاص من قوة العمل.

 

تراجع أعداد العاملين في بريطانيا الشهر الماضي


وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع عدد العاملين في بريطانيا خلال الشهر الماضي بمقدار 56 ألف عامل. 

وفي الوقت نفسه تراجع معدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى نهاية فبراير الماضي إلى 4.9%  بسبب تحول حوالي 80 ألف شخص إلى خاملين اقتصاديا وهو ما يشير إلى توقفهم عن البحث عن عمل.

 

بلومبرج: الأرقام تشير إلى الندوب التي ظهرت بعد الإغلاق

 

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأرقام تشير إلى الندوب التي ظهرت على الاقتصاد البريطاني بعد ثلاث جولات متتالية من إجراءات الإغلاق للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أدت إلى إغلاق أبواب  معظم المتاجر والمطاعم وأماكن الترفيه .

 كما عانت جميع هذه القطاعات من انخفاضات كبيرة في الوظائف ذات الرواتب الثابتة على الرغم من جهود وزير الخزانة ريشي سوناك لحماية الوظائف من خلال برامج دعم أجور العمال.


في الوقت نفسه ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بمقدار 10 آلاف طلب بعد ارتفاعه بمقدار 67.3 ألف طلب في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

 

ارتفاع معدل نمو الأجر الأساسي في بريطانيا


وارتفع معدل نمو الأجر الأساسي في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة المنتهي في 28 فبراير الماضي إلى 4.4 % مقابل 4.3 % في الأشهر الثلاثة السابقة. وجاءت هذه الزيادة نتيجة التراجع في أعداد الوظائف ذات الأجور المنخفضة في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

بريطانيا العمل سوق العمل أنخفاض مكتب الإحصاء الوطني

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