الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«التجمع الفلسطيني» يحيى يوم الأسير بتكريم شيخ الأسري «الشوبكي»

عائلة شيخ الأسير
عائلة شيخ الأسير اللواء فؤاد الشوبكي

أحيى التجمع الفلسطيني للوطن والشتات، ذكرى يوم الأسير، مساء أمس الأثنين، من خلال تنظيم زيارة إلى منزل عائلة شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي، الأسير في سجون الاحتلال الفلسطيني.

وترأس الزيارة عبدالله أبو عاذرة، المفوض العام للتجمع في مصر، بمشاركة عدد من الأعضاء، وقاموا بتسليم درع يحمل صورة الأسير إلى شقيقته وابن عمه.

ونقل أبو عاذرة، تحيات الأمانة العامة للتجمع ممثلة بأمينها العام محمد شريم، والذي أحيى صمود الأسرى البواسل القابعين خلف قضبان المحتل، قائلا إن هؤلاء الأسرى هم عنوان كرامة الشعب الفلسطيني ومراحل نضاله المتواصل، وإن قضية الأسرى هي قضية كل بيت فلسطيني. 

وطالب التجمع الفلسطيني، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية، بضرورة التدخل لإنهاء معاناة الأسرى والمرضى داخل السجون الإسرائيلية والإفراج الفوري عنهم. 

ومن جانبه، قال سعد الشوبكي، ابن عم الأسير وزوج شقيقته، "إن زيارة وفد التجمع بعثت الأمل في نفوسنا، مقدما الشكر للتجمع الفلسطيني على هذه اللفتة الكريمة وإصرارهم على التواصل مع ذوي الأسرى الذين ضحوا بزهرة شبابهم خلف قضبان المحتل".

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد سمح لفؤاد الشوبكي، بالعودة إلى فلسطين عقب اتفاقية أوسلو التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم ادعت قوات الاحتلال بقدوم سفينة من إيران تحمل بضائع عسكرية للفلسطينيين، واتهمت ياسر عرفات والشوبكي والسلطة الفلسطينية بملكيتها.

وبالرغم من إعلان الشوبكي، مدير المالية العسكرية حينها، عدم صحة المعلومات الواردة لديهم مع عدم ملكيته للسفينة، إلا إنه اعتقل وحكم عليه بالسجن لمدة ١٧ عاما.

عائلة شيخ الأسير اللواء فؤاد الشوبكي
عائلة شيخ الأسير اللواء فؤاد الشوبكي
التجمع الفلسطيني فؤاد الشوبكي سجون الاحتلال الفلسطينى فلسطين

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