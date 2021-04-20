3579 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند وبلغاريا والصين

سجلت سلطات الصحة وإدارات الأزمة في تايلاند وبلغاريا والصين 3579 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الماضية.

1443 إصابة جديدة في تايلاند

وذكر مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، أنه تم تسجيل 1443 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 45 ألفاًً و185 حالة.

وأوضح المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت 4 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 108 وفيات.

كان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيراً، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

2126 إصابة جديدة في بلغاريا

وذكرت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 2126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في البلاد 388 ألفاً و507 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة البلغارية - في بيان لها نقلته وكالة "صوفيا نيوز" على موقعها الإلكتروني اليوم - أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 217 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 15 ألفاً و412 وفاة.

وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم بالمستشفيات بلغ 8 آلاف و834 مريضاً من بينهم 780 في وحدات العناية المركزة، وأن 4 آلاف و244 شخصا تماثلوا للشفاء من المرض ليصل إجمالي المتعافين إلى 310 آلاف و922 شخصا.

10 إصابات جديدة بكورونا في الصين

كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 10 إصابات بكورونا واحدة منها بعدوى محلية تم تسجيلها في مقاطعة "يوننان" جنوب غربي الصين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90520 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 9 جاءت بواقع 3 حالات في شنجهاي وحالتين اثنتين في فوجيان وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وهوبي وسيتشوان وشنشي، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5524 حالة غادر منها 5283 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة أن 14 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85573 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 9 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 316 حالة، 302 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11695 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 209 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1076 إصابة مؤكدة بما في ذلك 11 وفاة، فيما غادر المستشفيات 11274 مريضا في هونج كونج، 48 مريضا في ماكاو، و1034 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.