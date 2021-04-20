فرنسا: إعطاء 17.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 17.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 458 ألفا و533 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ستة أشهر.

وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 15 أسبوعا.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وصل إلى 5.36 مليون حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 101 ألف و339 حالة .

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و12 أسبوعا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

حجر صحي صارم للقادمين من البرازيل

ويوم السبت الماضي، قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، إن فرنسا ستفرض حجرًا صحيًا صارمًا لمدة عشرة أيام لجميع المسافرين القادمين من البرازيل اعتبارًا من 24 أبريل في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في ذلك البلد.

وقررت فرنسا الأسبوع الماضي تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل، وقال مكتب رئيس الوزراء، في البيان ذاته، إن الإجراء سيمدد حتى 23 أبريل.

واعتبارًا من 24 أبريل لن يُسمح إلا للأشخاص المقيمين في فرنسا أوالذين يحملون جواز سفر فرنسيا أو من الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء، إن الحكومة ستفرض حجرًا صحيًا لمدة عشرة أيام على جميع المسافرين عند الوصول، وستقوم السلطات بإجراء فحوصات قبل وبعد الرحلة لضمان اتخاذ المسافرين التدابير المناسبة لعزل أنفسهم.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.